Empoli-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Grazie alle due vittorie consecutive con Udinese e Monza il Torino ha rilanciato le proprie ambizioni europee, scavalcando la Fiorentina e portandosi a soli 2 punti dal settimo posto, momentaneamente occupato dalla Lazio. Per i granata si profila dunque un finale di stagione interessante, anche se gli uomini di Ivan Juric dovranno fare i conti con un calendario non propriamente in discesa, visto che affronteranno le prime quattro squadre dell’attuale classifica (Inter, Milan, Juventus e Bologna) da qui a maggio.

Per restare attaccato al treno che conduce in Europa il Torino non può commettere passi falsi contro avversari alla portata come l’Empoli, ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. In Toscana Rodriguez e compagni vanno a caccia di quello che sarebbe il loro quinto risultato utile consecutivo, mini-striscia in cui il Toro ha blindato ulteriormente la difesa, incassando a malapena un gol in quattro partite e collezionando ben tre clean sheet. Si è di nuovo smarrita invece la squadra di Davide Nicola, che perde ininterrottamente da quattro turni. Tra le cause principali di questo tracollo c’è un attacco che ha smesso di segnare e l’ultimo gol degli azzurri risale a più di un mese fa, quando ebbero la meglio 3-2 in casa del Sassuolo. La permanenza in Serie A è nuovamente in discussione: l’Empoli, infatti, dopo la sconfitta con l’Inter è tornato a frequentare la zona rossa ed è terzultimo a pari punti con il Frosinone. L’effetto Nicola è già svanito?

Empoli-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Empoli l’unica novità rispetto alla sfida di San Siro con l’Inter è il rientro di Maleh, reduce dalla squalifica. Per il resto, Zurkowski e Cambiaghi supporteranno l’unica punta Niang – l’ex Milan è insidiato dai Caputo, Destro e Cerri – e sulle fasce invece agiranno Gyasi e Pezzella.

Problemi a centrocampo per Juric, che ha perso anche Gineitis, alle prese con un problema al ginocchio. Ricci e Linetty sono al momento gli unici due centrocampisti centrali a disposizione del tecnico croato.

Empoli-Torino è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Empoli deve urgentemente tornare a fare punti per tirarsi fuori dai guai, il Torino invece vuole capire se può realmente ambire all’Europa. Non mancano gli spunti in una sfida che si preannuncia equilibrata e da meno di tre gol complessivi, considerando la scarsa prolificità dei due attacchi. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1