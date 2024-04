I pronostici del weekend (6-7 aprile): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: prima del ritorno delle coppe europee scendono in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

A partire da martedì torneranno Champions League, Europa League e Conference League con l’andata dei quarti di finale, ma è vietato fare calcoli: Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League sono ormai alle battute finali.

Tra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Manchester City – in lotta con Arsenal e Liverpool per la vittoria del titolo – contro il Crystal Palace e il PSG col Clermont. Successi interni probabili anche per Everton e Aston Villa in Premier League e Feyenoord in Eredivisie contro l’Ajax in una partita che promette spettacolo.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Tottenham-Nottingham Forest in Premier League, PSV-AZ in Eredivisie, Heidenheim-Bayern Monaco e Hoffenheim-Augsburg in Bundesliga.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati sui tanti big match in programma: Juventus-Fiorentina in Serie A, Brighton-Arsenal e Manchester United-Liverpool in Premier League, Monaco-Rennes in Ligue 1 e Borussia Dortmund-Stoccarda in Bundesliga.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Heidenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• PSV-AZ, Eredivisie, sabato 18:45

• Feyenoord-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30

• Hoffenheim-Augsburg, Bundesliga, domenica 15:30

• Tottenham-Nottingham Forest, Premier League, domenica 19:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Manchester City (in Crystal Palace-Manchester City, Premier League, sabato 13:30)

• Aston Villa (in Aston Villa-Brentford, Premier League, sabato 16:00)

• Everton (in Everton-Burnley, Premier League, sabato 16:00)

• PSG (in PSG-Clermont, Ligue 1, sabato 21:00)

• Feyenoord (in Feyenoord-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• Brighton-Arsenal, Premier League, sabato 18:30

• Manchester United-Liverpool, Premier League, domenica 16:30

• Monaco-Rennes, Ligue 1, domenica 17:05

• Juventus-Fiorentina, Serie A, domenica 20:45