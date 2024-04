Brighton-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Arsenal è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Mikel Arteta nei giorni scorsi si è beccato un bel po’ di critiche per via dell’atteggiamento troppo conservativo che il suo Arsenal ha assunto nel big match di domenica scorsa con il Manchester City del maestro Pep Guardiola, terminato a reti bianche (0-0).

L’obiettivo primario dei Gunners, tuttavia, era quello di uscire indenni dall’Etihad Stadium e di non permettere ai Cityzens di attuare il temuto sorpasso in classifica. Ci sono riusciti, riducendo al minimo i rischi e costringendo De Bruyne e compagni ad un possesso palla sterile. Restano dunque intatte le possibilità di arrivare a vincere quel titolo che nel nord di Londra aspettano da tanto, troppo tempo. L’Arsenal, nel 2024 ancora imbattuto in Premier League, dopo il pari con il City ha subito ricominciato a vincere: nel turno infrasettimanale, mercoledì scorso, si è imposto con un comodo 2-0 sul Luton, mettendo le cose in chiaro già nel primo tempo grazie al gol di Odegaard e ad un’autorete di Hashioka.

Successo che gli ha permesso di difendere il secondo posto e di restare a -2 dal Liverpool capolista e di tenere a bada i City, sempre a -1: la battaglia per il titolo diventa sempre più serrata.

I londinesi, che scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Manchester City – la squadra di Guardiola sarà impegnata qualche ora prima in casa del Crystal Palace – andranno a caccia della decima vittoria nelle ultime 11 giornate all’Amex Stadium, lo stadio del Brighton. I Seagulls di Roberto De Zerbi continuano a balbettare e dopo la sconfitta di domenica scorsa ad Anfield contro il Liverpool (2-1), in settimana si sono dovuti accontentare di un pareggio. L’attacco sta sparando a salve: contro le Bees il Brighton ha creato innumerevoli occasioni da gol ma non ne ha concretizzata neanche una. L’Europa è ancora alla portata – i Seagulls sono noni, a -2 dal West Ham settimo – ma serve al più presto un cambio di passo.

Come vedere Brighton-Arsenal in diretta tv e in streaming

Brighton-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in durteta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Trasferta pericolosa ma alla portata per un Arsenal che in campionato da gennaio in poi non ha sbagliato un colpo. Il Brighton è ancora privo di giocatori importanti – uno su tutti il nipponico Mitoma – e sta facendo fatica in fase realizzativa. Le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Brighton-Arsenal

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Baleba, Gross; Adingra, Moder, Enciso; Welbeck.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2