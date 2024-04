Sudtirol-Parma e Catanzaro-Como, Serie B: tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Parma e Catanzaro-Como sono valide per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Nonostante la sconfitta interna contro il Catanzaro di lunedì scorso, il Parma è rimasto ben saldo e tranquillo in testa alla classifica della Serie B con sette punti di vantaggio sul terzo posto. Quindi confermiamo, assolutamente, quello che abbiamo detto fino al momento: la promozione è solamente questione di tempo.

Anche perché contro il SudTirol, la formazione di Pecchia parte decisamente favorita. I valori in campo sono nettamente differenti e inoltre, i bolzanini, hanno mostrato di averne poco contro il Como la scorse settimana. Sì, è vero: non sono quelle le partite che una squadra che vuole e si deve salvare deve vincere. Ma nemmeno consegnarsi in quel modo con poca voglia di lottare.

E sarà una sfida tra le più importanti del turno quella tra Catanzaro, appunto, e la squadra lombarda di Roberts. Entrambe hanno vinto, lo hanno fatto convincendo, e se il Como adesso è secondo in classifica, alle spalle del Parma, ma con la Cremonese e il Venezia attaccati, i calabresi dall’altro lato sognano di avvicinarsi alla zona promozione diretta. I punti di distacco sono sei dal secondo posto, e quindi con tutte le partite che ancora ci sono ampiamente raggiungibile. E i giallorossi che saranno spinti da un Ceravolo infuocato, hanno nelle corde il colpaccio grosso.

Come vedere SudTirol-Parma e Catanzaro-Como in diretta tv e in streaming

SudTirol-Parma e Catanzaro-Como sono in programma sabato 6 aprile, entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Parma

Il Parma dovrebbe tornare a vincere dopo lo stop contro il Catanzaro in casa. La squadra di Pecchia vuole cercare di chiudere i conti per quanto riguarda la promozione diretta e quindi si metterà alle spalle l’inaspettata sconfitta. No, non abbiamo dubbi.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Tait, Kurtic, Davi, Rover; Casiraghi, Odogwu.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2