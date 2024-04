Brescia-Pisa e Spezia-Lecco, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Pisa e Spezia-Lecco sono valide per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La vittoria in trasferta sul campo ha permesso al Brescia di Rolando Maran di piazzarsi all’ottavo posto in classifica, che in questo momento permetterebbe alla formazione lombarda di disputare i playoff alla fine della stagione. E contro il Pisa, nono in classifica a soli due punti di distanza, è un vero e proprio scontro diretto per la post season, quella che potrebbe regalare la promozione nella massima serie.

Sta bene il Brescia, al momento. Che ha vinto in rimonta su un campo difficile come quello dei calabresi dimostrando di avere nelle corde quelle reazioni che servono in questa parte della stagione: vale a dire riuscire a non abbattersi nei momenti di difficoltà e di avere la forza di rimanere dentro il match. Una grande squadra, senza dubbio, anche per merito di un tecnico navigato per la categoria. E Il Pisa? Aquilani, alla sua prima esperienza tra i grandi, sta facendo un ottimo lavoro. Tre vittorie nelle ultime quattro con quella straordinaria, in rimonta nel finale, contro il Palermo. Due formazioni quindi in forma, che si potrebbero anche annullare.

Ve lo avevamo detto più volte che lo Spezia ha una rosa che meriterebbero un’altra classifica. E D’Angelo adesso sta dando speranze ai liguri che cercano la salvezza diretta. Contro il Lecco i liguri sono favoriti e si prenderanno tre punti pesanti.

Come vedere Brescia-Pisa e Spezia-Lecco in diretta tv e in streaming

Brescia-Pisa e Spezia-Lecco sono in programma sabato 6 aprile, entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Pisa

Almeno una rete per squadra e su questo siamo sicuri. E alla fine le due squadre come spiegato prima si potrebbero anche annullare. Pareggio, insomma.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Moncini.

PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin, Esteves; Arena, Valoti, D’Alessandro; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1