Formula Uno, qualifiche GP del Giappone: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche Gp del Giappone: quarta prova del Mondiale dopo la clamorosa doppietta della Ferrari in Australia. Tv, streaming e pronostico

Chissà se le Ferrari riusciranno domenica a regalare un altro risveglio bellissimo al popolo italiano. Di certo le rosse ci proveranno, anche se in Giappone, nelle prime libere (le secondo sono state caratterizzate dalla pioggia) Verstappen ha fatto decisamente capire di essere con il dente avvelenato dopo il ritiro di due settimane fa. Durissima, ovviamente, per la scuderia di Maranello, che però manda comunque delle sensazioni positive. Vedremo.

Sono in programma domani mattina le qualifiche del Gp del Giappone, a Suzuka: una tappa storica per il Circus. E come sempre accade, nonostante quindici giorni fa siamo stati davvero contenti di essere smentiti, la Red Bull del campione del Mondo parte con tutti i favori del pronostico. Ovvio che forse da quelle parti hanno perso un poco di sicurezze e questa gara potrebbe (forse, forse…) riaprire la corsa al titolo. Sì, è vero, siamo troppo ottimisti per pensare a una cosa del genere, e siamo sicuri, purtroppo aggiungeremmo anche, che già nelle qualifiche Max vorrà dimostrare a tutti che quello in Australia è stato solo un incidente di percorso e niente di più.

Il campione del Mondo in carica è il favorito. E se le Ferrari si sono un poco nascoste, ha dimostrato di essere in palla anche Norris della McLaren, che a Melbourne ha chiuso il podio. La sensazione in tutto questo è che ci sarà davvero da divertirsi.

Formula Uno, qualifiche del Giappone: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp del Giappone sono in programma sabato 6 aprile alle 8:00. Si potranno seguire in diretta su Sky, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming si potranno vedere tramite l’applicazione Sky Go oppure attraverso il servizio di Now Tv, collegato a Sky. In differita, e in chiaro, le qualifiche del Gran Premio del Bahrain si potranno vedere su Tv8 , al canale 8 del telecomanda, a partire dalle 14:00 di sabato.

Il pronostico

Verstappen favorito per prendersi la pole. Ma occhio all’insidia Leclerc che abbiamo visto che è uno che, nel giro secco, riesce molto spesso a ribaltare la situazione. Inserimento della McLaren che ci potrebbe stare per la seconda fila, ma non oltre. In poche parole vediamo le prime due posizioni con la Red Bull e con la Ferrari. Con Max favorito per il giro più veloce di sabato.