Zhang, niente Scudetto: “Tutto ancora in bilico”

Continuano a giungere notizie contraddittorie sul futuro societario dell’Inter, ciò che è probabile è che Zhang non sarà in grado di godersi lo Scudetto nerazzurro.

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare i rumors che ora vorrebbero Steven Zhang impossibilitato a partecipare alla prevedibile festa Scudetto che l’Inter affronterà fra qualche settimana. “Dicono che Zhang non sarà presente alla festa Scudetto dell’Inter, ma non è una sorpresa: non torna in Italia da 9 mesi. Ha impegni in Cina…“, ha spiegato il giornalista.

Dopodiché Biasin ha ricordato come ora, anche secondo la Gazzetta, Zhang avrebbe trovato un accordo con Oaktree per la questione societaria. “Vedremo, ricordiamoci che il 20 maggio c’è questa scadenza da rispettare. Dopo quella data scopriremo se l’Inter andrà avanti con Zhang o se passerà a un fondo come potrebbe essere quello di Oaktree. Tutto sembra ancora in bilico”.

Secondo Biasin, al di là della questione societaria, l’Inter è un club solido per valore tecnico e qualità dei dirigenti. “L’Inter“, ha spiegato il giornalista, “quest’anno gioca a un livello molto alto, i complimenti arrivano anche dall’estero. Però secondo me bisogna anche ricordarsi da dove si parte. Anche se è vero che l’anno scorso c’è stata la finale di Champions, sono 3 anni che si fa mercato con zero euro“.

L’intervistato ha poi ricordato che l’Inter, l’estate scorsa, ha cambiato 12 calciatori, fra cui Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. “Non era facile disputare un campionato del genere. L’eliminazione dalla Champions in questa stagione è stata amara, tuttavia sono convinto che questo gruppo di lavoro sia a inizio ciclo quindi mi aspetto altri anni di livello“.

Zhang bloccato in Cina: “Probabilmente non ci sarà per la festa Scudetto“

Biasin ha anche ribadito che, a suo giudizio, Inzaghi ha innovato il modo di giocare al calcio. “Secondo me, adesso in Europa ci sono una dozzina di allenatori che hanno cambiato il modo di giocare. Non si sta più dietro ai numeri e al modulo: 3-5-2, 4-3-3 o 4-2-3-1… I calciatori in campo ora devono saper occupare diverse posizioni, essere duttili. E tra gli allenatori che propongono un gioco davvero fluido c’è sicuramente Simone Inzaghi”.

Per questo, secondo l’intervistato, Inzaghi vorrà una rosa competitiva per la prossima stagione, per proseguire il percorso di crescita. “Difficile prevedere adesso cosa faranno le altre. Il Milan secondo me farà due-tre colpi di valori specialmente nel ruolo di prima punta. Immagino che il Napoli possa fare molto mercato per via della cessione di Osimhen“.

“La Lazio“, ha continuato Biasin, “farà una mezza rivoluzione… Quanto alla Juve, mi aspetto colpi alla Giuntoli, cioè calciatori non con nomi altisonanti magari ma di grande rendimento durante la stagione. Bento all’Inter piace molto, costa un po’, però. Comunque il portiere titolare della prossima stagione, salvo clamorosi sviluppi, sarà ancora Sommer”.