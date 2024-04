Werder Brema-Stoccarda, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Werder Brema-Stoccarda è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Da una retrocessione sfiorata alla Champions League. Potrebbe essere questa la parabola dello Stoccarda, a un passo da una storica qualificazione alla manifestazione continentale più prestigiosa. Il traguardo è più vicino di quanto si possa immaginare: gli Svevi, a 5 giornate dalla fine della Bundesliga 2023-24, hanno 63 punti – gli stessi del Bayern Monaco per intenderci – e la quinta, il Borussia Dortmund, ne ha sette in meno.

La strada da percorrere è ancora lunga ma arrivati a questo punto soltanto una catastrofe potrebbe impedire agli uomini di Sebastian Hoeness, il grande artefice della rinascita dei biancorossi, di chiudere tra le prime quattro (da tenere conto che la Bundesliga, come la Serie A, potrebbe qualificare cinque squadre alla prossima Champions). Lo Stoccarda intanto è imbattuto da 11 partite ed ha già fatto registrare 20 vittorie: il record stagionale è di 21. Una settimana fa è bastato un tempo di gioco per sbrigare la pratica Eintracht Francoforte, capitolato 3-0 alla Mercedes-Benz Arena. Prima di affrontare due match sulla carta da brividi con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, quest’ultimo già laureatosi campione, la squadra di Hoeness è chiamata a fare bottino pieno con il Werder Brema, reduce dalla pesante sconfitta della BayArena (5-0).

I biancoverdi domenica scorsa hanno fatto da spettatori alla festa del Leverkusen, incassando il quinto k.o. in sei giornate di campionato. Un momento non di certo positivo per gli uomini di Ole Werner, che adesso rischiano addirittura di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere: basti pensare che il Mainz terzultimo ha solo cinque punti in meno. La salvezza non è ancora in cassaforte.

Come vedere Werder Brema-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida tra Werder Brema e Stoccarda, in programma domenica alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

A dicembre finì 2-0 per lo Stoccarda ed andarono a segno entrambi i due centravanti, Guirassy e Undav, che stanno trascinando a suon di gol gli Svevi. Ospiti favoriti per i tre punti ma è lecito attendersi anche un minimo di reazione da parte del Werder: ci aspettiamo un match godibile, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Stoccarda

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Veljković, Friedl, Jung; Weiser, Schmid, Lynen, Bittencourt, Agu; Woltemade, Ducksch.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stergiou, Anton, Ito, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2