Tennis in love: magica Roma, ha detto sì

Tennis, Roma non delude mai le aspettative. Un altro campione del circuito si sposa: ecco di chi si tratta.

Qualcuno si lascia e si prende. Qualcun altro si “riproduce” e mette il circuito in stand-by. Altri, infine, testano la resistenza della propria coppia giocando il doppio misto, una prova del nove effettivamente utilissima per conoscersi meglio a vicenda.

E poi c’è chi, come lui, parafrasando il celebre film Harry ti presento Sally, ha capito di voler trascorrere il resto della vita con lei e vuole che il resto della vita inizi subito. Un altro tennista è finalmente pronto a mettere la testa a posto e a coronare il suo sogno d’amore con la ragazza che gli sta accanto da svariati anni. Ha chiesto la sua mano nel più romantico dei modi, in un Paese che a livello di atmosfera e di magia non delude mai e poi mai: la magica Italia.

Il campione in questione, che ha raggiunto il 21esimo posto del ranking Atp nell’estate dello scorso anno, ha scelto poi la città eterna come location della sua proposta. Ha optato, più precisamente, per uno dei luoghi più maestosi ed affascinanti di tutta Roma: la magica Fontana di Trevi, cornice perfetta per un momento che né lui e né lei dimenticheranno, questo è poco ma sicuro, mai.

Tennis, presto sposi: la proposta a Roma

Sarete curiosi di sapere, a questo punto, chi sia il tennista che si appresta a sposare la sua bella. Bene, eccovi accontentati: lui è Alejandro Davidovich Fokina, l’ostico atleta di Rincón de la Victoria che negli ultimi due anni si è pericolosamente avvicinato ai piani alti della classifica.

Nel video circolato sul web lo si vede in compagnia della sua dolce metà, la splendida Paloma Amatiste, mentre lancia, come da rito, una monetina nella Fontana di Trevi. Dopodiché, con una mossa da vero ninja, tira fuori dall’elegante cappotto una scatolina e si inginocchia davanti alla sua bella. Roma nun ha fatto la stupida; anzi, gli ha dato una mano, come auspicava Lando Fiorini, a faje dì de sì. Alejandro e Paloma, quindi, sono ufficialmente fidanzati e presto si sposeranno.

Inutile che andiate a caccia, adesso, di informazioni su di lei. La Amatiste è un tipo riservatissimo e lo si evince dal fatto che il suo profilo Instagram è chiuso. Privato. Di lei sappiamo solo che è romana e che ha conseguito la laurea in Fashion Styling & Product Management presso l’Istituto europeo di design. Fino a qualche tempo fa era responsabile della divisione scarpe e borse in pelle della Paramount Trading Company Karachi, ma non si hanno notizie fresche sul suo conto e potrebbe non essere, quindi, più così. Una cosa però è certa e su quella non ci piove: Davidovich Fokina è pazzo di lei ed è questa l’unica cosa che conta.