Il tennis può aspettare: addio Finals, la campionessa è incinta

Tennis, la notizia della gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno: addio Finals, ma è per una buona causa.

È stata bravissima a nasconderlo e ad evitare che la notizia venisse divulgata prima ancora che fosse lei a decidere di informare i follower. Che nell’era dei social è una cosa che, purtroppo, accade spessissimo, in barba al volere dei futuri genitori. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti, che andò su tutte le furie quando la stampa spifferò che era incinta.

Per fortuna, la tennista in questione non ha dovuto fare i conti con la poca discrezione dei media. Questo perché, appunto, è stata molto abile ad eludere i ficcanaso e a rifilare ai tifosi delle giustificazioni che risultassero il più credibili possibile. Missione compiuta: Belinda Bencic aspetta un bambino ed è miracolosamente riuscita ad annunciarlo senza spoiler. La 26enne di origini svizzere lo ha fatto sapere ai follower con un post molto dolce affidato ad Instagram: uno scatto bellissimo, accompagnato da una didascalia che sintetizza alla perfezione la sua felicità.

Nella foto la campionessa di tennis è insieme al fidanzato, Martin Hromkovic, e al loro rottweiler. I due innamorati tengono insieme in mano un paio di scarpine da neonato e non potrebbero essere, a giudicare dai loro sorrisi, più felici di così. “Stiamo aspettando il nostro piccolo miracolo – c’è scritto nella didascalia che accompagna il tenero scatto social – Non vediamo l’ora di incontrarti”.

Tennis, finalmente una buona notizia: Belinda Bencic sarà mamma

La notizia della gravidanza spiega come mai la Bencic non giocasse a tennis dallo scorso 12 settembre. Si era intuito che qualcosa non andasse, data la lunga assenza dai campi, ma nessuno aveva ipotizzato che dietro di essa potesse nascondersi una notizia così bella.

A inizio ottobre aveva annullato il tour in Cina ed era stato il suo entourage a spiegare alla stampa come mai Belinda avesse deciso di saltare gli appuntamenti nel Paese del Sol Levante: “È stata malata per dieci giorni – si era detto – e ha perso una buona parte della sua forma fisica”. La forma fisica forse l’aveva già persa, sì, ma per un motivo ben più piacevole dell’intossicazione alimentare alla quale il suo staff aveva fatto riferimento.