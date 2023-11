I pronostici di sabato 4 novembre: dopo la tre giorni di coppe nazionali scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

L’undicesima giornata di Serie A prosegue al sabato con le partite delle squadre impegnate poi in Champions League: vittorie alla portata per Napoli e Milan rispettivamente contro Salernitana in trasferta e Udinese in casa, impegno decisamente più complicato per l’Inter a Bergamo. Contro l’Atalanta i gol non dovrebbero mancare.

A proposito di gol, dovrebbero arrivare puntuali nel big match odierno di Bundesliga, il “Klassiker” tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Restando in Bundesliga attese le vittorie di Lipsia e Bayer Leverkusen contro Mainz e Hoffenheim in partite da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Fulham-Manchester United, Friburgo-Borussia Mönchengladbach e Colonia-Augsburg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marsiglia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Marsiglia-Lille, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Lipsia (in Mainz-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30)

• Bayer Leverkusen (in Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

• Real Betis o pareggio (in Real Betis-RCD Maiorca, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

• Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

• Milan-Udinese, Serie A, ore 20:45

• AL Nassr-AL Khaleej, Saudi Pro League, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fulham-Manchester United, Premier League, ore 13:30

• Friburgo-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

• Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Colonia-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Newcastle-Arsenal, Premier League, ore 18:30)