Atalanta-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Inter è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un derby lombardo che è anche una sfida d’alta classifica, visto che dopo i primi dieci turni di campionato Atalanta e Inter sono rispettivamente al quarto e al primo posto in classifica. Ha subito ritrovato la vetta la squadra di Simone Inzaghi, controsorpassando la Juve grazie alla vittoria sulla Roma degli ex Lukaku e Mourinho (1-0), che poteva essere ben più rotonda se i nerazzurri meneghini non avessero sciupato diverse occasioni da gol.

C’ha pensato il figlio d’arte Thuram, ormai abbonato ai gol pesanti, a sbloccare una partita che sembrava stregata a dieci minuti dal fischio finale. Positivo, finora, il bilancio dell’Inter, che guarda tutti dall’alto verso il basso meritatamente e non è un caso che Inzaghi possa vantare al tempo stesso il miglior attacco del campionato (25 gol) e la difesa meno perforata (soltanto 5 reti subite). Juventus e Milan, tuttavia, restano in agguato: i bianconeri, sempre più minacciosi, hanno soltanto due punti in meno, mentre i rossoneri – fermati domenica scorsa a Napoli – sono a -3. La gara di Bergamo, oltre a celare numerose insidie, arriva prima di una nuova sfida di Champions League con il Salisburgo, da vincere a tutti i costi per ipotecare la qualificazione. L’Atalanta dell’ex Gasperini viene da due vittorie consecutive in campionato contro Genoa (2-0) ed Empoli (0-3), in cui ha segnato cinque gol complessivi senza subirne nessuno. Il tecnico nerazzurro in Toscana lunedì scorso si è goduto uno Scamacca in versione deluxe (doppietta) ma uno dei tre gol l’ha segnato anche Koopmeiners, subito incisivo dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori oltre un mese.

Atalanta-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini ritrova Zappacosta, indisponibile ad Empoli a causa dell’influenza, ma sulla corsia destra riproporrà Hateboer. L’altro dubbio riguarda Scalvini: il difensore lunedì è uscito a fine primo tempo, si sta sottoponendo a delle terapie per guarire dalla lombalgia e difficilmente sarà della partita. Davanti Scamacca e Lookman, sostenuti da Koopmeiners.

Nessuna novità nell’Inter, con Inzaghi orientato a confermare l’undici sceso in campo contro la Roma. Ancora out Cuadrado e Arnautovic.

Come vedere Atalanta-Inter in diretta tv e in streaming

Atalanta-Inter, in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta ha rilanciato le proprie ambizioni di quarto posto ed al Gewiss Stadium finora è ancora imbattuta, ma soprattutto non ha subito neppure un gol. Un dato di cui l’Inter dovrà tenere conto, anche se gli uomini di Inzaghi in trasferta hanno ottenuto 4 vittorie su quattro, segnando 10 gol e collezionando ben quattro clean sheet. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per una gara equilibrata: un bell’esame per l’Inter ma anche un’Atalanta che è ancora a secco di vittorie con le big. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Atalanta-Inter: chi vince? Inter (54%, 123 Votes)

Pareggio (31%, 71 Votes)

Atalanta (15%, 33 Votes) Total Voters: 227

POSSIBILE RISULTATO: 1-1