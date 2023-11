Milan-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Udinese è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due sconfitte e un pareggio. Il Milan esce chiaramente ridimensionato dalla “settimana da incubo” che nel giro di pochi giorni, tra campionato e Champions League, gli ha messo di fronte Juventus, Psg e Napoli. L’unico punto i rossoneri l’hanno conquistato domenica in casa degli azzurri, ma è un pari che ha un retrogusto amaro visto che a fine primo tempo gli uomini di Stefano Pioli erano in vantaggio di due gol.

Tra le (poche) buone notizie che confortano l’allenatore del Diavolo c’è quella relativa ad un attacco che, trascinato dal veterano Giroud (doppietta al “Maradona”), sembra essersi risvegliato dopo quattro partite in cui l’unico gol realizzato era stato quello di Pulisic a Marassi contro il Genoa. Ora una gara da vincere a tutti i costi con l’Udinese a San Siro, per rendere l’atmosfera meno pesante a pochi giorni da una sfida, potenzialmente già decisiva, contro il Psg in Champions League, dove il Milan si gioca una grossa fetta di qualificazione agli ottavi. Rossoneri che, al tempo stesso, sono chiamati a tenere il passo di Inter e Juventus, che in classifica dopo le ultime due giornate sono finite davanti rispettivamente di tre e un punto. I friulani invece hanno gli stessi punti dell’Empoli terzultimo ed insieme alla Salernitana sono gli unici ancora a secco di vittorie. Si è notato qualche lieve miglioramento dopo l’avvicendamento in panchina tra Sottil e Cioffi ma la situazione resta delicata. Il nuovo allenatore ha esordito con un pareggio contro il Monza (1-1), ma in settimana è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo del Cagliari, che l’ha spuntata nei tempi supplementari grazie ad un gol di Lapadula (1-2).

Milan-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Continua l’emergenza in difesa per Pioli, che deve fare a meno anche di Kalulu, fuori per almeno tre mesi. Il tecnico rossonero ritrova Thiaw dopo la squalifica ma molto probabilmente si troverà costretto ad aggregare alla prima squadra il giovane Simic. Sta meglio Loftus-Cheek e partirà dalla panchina, mentre Romero potrebbero prendere il posto di Pulisic, non al meglio. Non ce la faranno neppure Kjaer e Chukwueze.

Dopo il turnover in Coppa Italia, Cioffi tornerà a schierare i titolari, anche se davanti si va verso la conferma della coppia Thauvin-Lucca. Sulle fasce Ferreira e Kamara, possibile panchina per il centrocampista sloveno Lovric.

Come vedere Milan-Udinese in diretta tv e in streaming

Milan-Udinese è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan con le cosiddette “piccole” finora non ha mai toppato e dovrebbe tornare a vincere nella sfida con l’Udinese a San Siro. I friulani, tuttavia, hanno spesso creato grattacapi ai rossoneri di recente, segnando almeno una rete negli ultimi nove precedenti tra le due squadre. Non è da escludere che anche stavolta riescano a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Leao.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Pereyra, Samardzic, Walace, Kamara; Thauvin, Lucca.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì (59%, 81 Votes)

No (41%, 57 Votes) Total Voters: 138

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1