Eugenie Bouchard, non c’è due senza tre: così corto che non copre niente

Eugenie Bouchard, dopo aver stregato i social in versione Catwoman e aver sorpreso tutti con il travestimento da sexy zombie, è tornata a far scatenare i fan.

La tennista classe 1994, originaria di Montréal, non ha trascorso una delle sue migliori stagioni. Eugenie Bouchard è tornata in campo l’anno scorso dopo aver passato un lungo periodo lontana dalle competizioni per via di un infortunio e, attualmente, si trova alla 266esima posizione del ranking mondiale. Tuttavia, sui social, la giovane atleta continua a far sognare i follower con le sue foto.

Sebbene i risultati in campo, in questo momento, lascino a desiderare può contare sempre sull’affetto e il supporto die fan. Eugenie Bouchard, in passato, ha raggiunto diversi traguardi importanti diventando una vera promessa per il suo Paese d’origine. Nel 2014, in particolare, si è spinta alla semifinale dell’Australian Open affermandosi come la seconda canadese in assoluto ad aver raggiunto una soddisfazione simile.

Soddisfazione che, nello stesso anno, si è ripetuta in occasione dell’Open di Francia e di Wimbledon. Questi traguardi l’hanno portata nella top 10 delle migliori tenniste al mondo, al posto numero 5 del ranking. Purtroppo, a distanza di qualche anno, la campionessa ha dovuto fare i conti con una serie di sconfitte, imprevisti ed infortuni che l’hanno fatta precipitare di posizione.

Eugenie Bouchard si trasforma in una diva per Halloween: social in delirio

Come spiegato all’inizio dell’articolo, Eugenie ha dovuto rinunciare per diverso tempo ai tornei di tennis. Nel 2021 l’atleta ha annunciato di essere intenzionata a prendersi una pausa in seguito ad un infortunio alla spalla, che l’ha obbligata a sottoporsi ad un intervento chirurgico, seguito da un periodo di riabilitazione. La Bouchard è tornata in campo nel 2022 dopo oltre più di un anno.

Nonostante tutto, la tennista non ha mai perso la sua determinazione e la sua energia. Sui social interagisce quotidianamente con i follower e non manca mai di tenerli aggiornati, tra allenamenti, match e tanto altro. Eugenie ogni giorno si racconta ai seguaci, lasciandoli puntualmente senza parole per il suo charme irresistibile.

In questi giorni, con l’arrivo di Halloween, la tennista si è proprio superata sorprendendo i fan non con uno, ma ben tre costumi davvero sensazionali. Da un’affascinante Catwoman ad una zombie super sexy, la Bouchard ha recentemente chiuso tutto in bellezza in versione Taylor Swift. L’atleta, questa volta, ha optato per un travestimento in coppia insieme alla sua nuova fiamma, Jack Brinkley-Cook.

Nelle scorse settimane, Eugenie lo ha presentato ai follower con un dolcissimo post. Insieme hanno vestito i panni della celebre cantante statunitense e del suo fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce, con il quale ha una relazione da qualche tempo. La tennista ha conquistato tutti sfoggiando un look da vera diva, con un abito cortissimo e super sensuale: i fan sono rimasti senza respiro davanti agli scatti postati su Instagram.