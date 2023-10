Eugenie Bouchard, la maglia fa i capricci: fa caldissimo su Instagram

Eugenie Bouchard, con l’ultimo post, ha alzato inaspettatamente le temperature su Instagram. La colpa è tutta della sua maglia “capricciosa”.

La giovane atleta si è fatta conoscere al pubblico tra un successo e l’altro. Eugenie Bochard è famosa per essere stata la seconda tennista canadese in assoluto a spingersi alle semifinali di tornei prestigiosi come l’Australian Open, l’Open di Francia e Wimbledon. Risultati ottenuti nel 2014, anno in cui ha raggiunto anche il suo best ranking alla posizione numero 5 della classifica mondiale.

Nata nel 1994 a Montréal, Eugenie Bouchard fin dal suo esordio in juniores si è sempre fatta notare tra gli appassionati di tennis. Il suo talento e la sua dedizione l’hanno portata a raggiungere ottimi risultati e, nel 2008, è approdata nel circuito professionistico. La sua carriera è proceduta a gonfie vele fino a quando una serie di alti e bassi hanno determinato la sua progressiva discesa dai primi posti del ranking.

Nel 2012 la tennista ha annunciato un ritiro momentaneo dalle competizioni. A fermarla è stato un infortunio alla spalla, che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico, con successiva riabilitazione. L’anno scorso la Bouchard è tornata in campo, dopo aver passato diverso tempo lontana dai match, e oggi la giocatrice sta continuando a portare avanti la sua passione.

Eugenie Bouchard, la cena si fa “piccante”: così ha conquistato tutti

Attualmente alla 265esima posizione della classifica, Eugenie negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del pubblico anche per gli scatti condivisi sui social. La tennista, che da qualche tempo a questa parte è anche un’affermata modella, ha conquistato totalmente i suoi fan sfoggiando una bellezza ed una classe davanti alle quali è proprio impossibile rimanere indifferenti.

Su Instagram, in particolare, la meravigliosa giocatrice delizia spesso i seguaci con foto in cui appare in tutto il suo splendore. La Bouchard è sempre molto attiva online – mostrandosi tra allenamenti, match e momenti della sua vita di tutti i giorni – e non si dimentica mai dei suoi affezionati follower.

Tramite post e storie li rende partecipi della sua quotidianità. Come accaduto recentemente, con il carosello di immagini condivise in questi giorni dalla bella atleta. Genie (così viene soprannominata) ha trascorso una serata presso il Cote Miami e non poteva di certo mancare, nella sua collezione, una foto nell’elegante ristorante.

“Not complaining” ha commentato nella didascalia che accompagna il post. E non si può proprio lamentare la tennista che, nelle immagini, è bellissima come sempre mentre sorride all’obiettivo. Per la serata, la Bouchard ha optato per un top abbinato ad un maglioncino con fantasia a fiori, che negli scatti scende dalle sue spalle. Un look semplice e casual che, però, le dona incredibilmente: la tennista, anche questa volta, ha stregato il web.