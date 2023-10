Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta, gli azzurri dopo la Viola provano a fare lo sgambetto anche alla Dea: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Il primo dei due anticipi del lunedì di Serie A si gioca al “Castellani”: di fronte i padroni di casa dell’Empoli, galvanizzati dal successo nel derby toscano con la Fiorentina, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita che se si fosse giocata un mese fa non avrebbe probabilmente riservato sorprese. Ma, da quando sulla panchina degli azzurri siede Aurelio Andreazzoli, l’Empoli ha cambiato marcia. E la Dea non può assolutamente permettersi di prendere sottogamba l’impegno.

Con il nuovo tecnico in panchina – in realtà si tratta di un ritorno, visto che Andreazzoli era alla guida dell’Empoli prima dell’arrivo di Zanetti – i toscani hanno perso solo con Inter e Bologna, sono arrivate le prime vittorie (Salernitana e Fiorentina) ed il primo pareggio (Udinese). L’Atalanta dovrà fare attenzione anche perché è reduce dalla sfida di Europa League con lo Sturm Graz: match che i bergamaschi avevano in pugno ma alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio, non riuscendo ad ipotecare il primo posto nel girone.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta, il pronostico sui marcatori

Gianluca Scamacca partirà titolare nell’attacco della Dia, di fianco a Lookman. L’ex West Ham non segna da sei giornate – l’unico gol in questo lasso di tempo è stato quello con la nazionale a Wembley contro l’Inghilterra – ha voglia di tornare ad incidere e potrebbe sbloccarsi in Toscana. Da tenere d’occhio anche Koopmeiners: l’olandese, di rientro dopo un lungo infortunio, si renderà più volte pericoloso.

Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta, probabili ammoniti e tiratori

L’empolese Cambiaghi è stato uno dei migliori in campo con la Fiorentina: lui e Cancellieri potrebbero mettere a più riprese in difficoltà la difesa orobica, apparsa tutt’altro che solida in coppa. Kolasinac, che dovrà fronteggiare l’ex attaccante laziale, è a rischio giallo.

Sul taccuino del direttore di gara finirà verosimilmente anche Maleh, il giocatore con la media falli commessi più alta in Serie A. Tra i possibili tiratori anche Hateboer: la manovra dell’Atalanta gasperiniana, infatti, sfrutta molto le corsie esterne.