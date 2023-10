Empoli-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Atalanta è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In casa Empoli la cura Andreazzoli sta funzionando e la conferma è arrivata lunedì scorso nel derby toscano con la Fiorentina, battuta 2-0 al “Franchi”. Una prestazione impeccabile da parte degli azzurri, capaci di disinnescare e neutralizzare la squadra di Vincenzo Italiano, che due settimane prima aveva travolto il Napoli al “Maradona” e che in caso di vittoria avrebbe addirittura raggiunto la Juventus al terzo posto.

L’attacco viola è risultato praticamente nullo davanti all’organizzazione difensiva empolese: gli uomini di Andreazzoli hanno poi saputo colpire con le ripartenze, trovando la via del gol prima con Caputo, che ha interrotto un lungo digiuno, e poi con Gyasi nella ripresa. Per l’Empoli si è trattato del terzo clean sheet nelle ultime quattro partite, in cui la formazione toscana ha perso solamente con il Bologna. La mano del nuovo tecnico, insomma, che ha preso il posto di Paolo Zanetti dopo il terribile 7-0 dell’Olimpico con la Roma, si vede eccome: l’unica sconfitta nella gestione Andreazzoli resta quella con l’Inter. Ora non rimane che migliorare i numeri offensivi: nonostante i due gol di Firenze, quello dell’Empoli resta il peggior attacco del torneo con 3 reti segnate. Luperto e compagni nel primo dei due posticipi del lunedì vanno a caccia di un’altra impresa, stavolta contro l’Atalanta, che dopo la sfida di Europa League con lo Sturm Graz fa visita al “Castellani”.

La Dea in Austria ha sprecato un’enorme occasione: si è fatta raggiungere nella ripresa (2-2) e non ha potuto consolidare il primo posto nel girone. Non è riuscita, in questo modo, a dare continuità alla vittoria di domenica con il Genoa, piegato 2-0 al Gewiss Stadium.

Empoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

La sensazione è che Andreazzoli decida di confermare la stessa formazione di Firenze, con Baldanzi ancora in panchina. Davanti rivedremo dunque la coppia Caputo-Cancellieri, con Cambiaghi, migliore in campo contro i viola, alle loro spalle.

Dall’altro lato, Gasperini farà ruotare qualche giocatore rispetto alla gara di coppa e ritrova pure Kolasinac e Koopmeiners: quest’ultimo si accomoderà inizialmente in panchina. Davanti largo al tridente formato da De Ketelaere, Scamacca e Lookman.

Come vedere Empoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Empoli e Atalanta, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 7 gare casalinghe con l’Atalanta e l’ultimo successo risale al 2018. Gli azzurri sono un’altra squadra rispetto ad un mese fa e la vittoria di Firenze lo conferma, ma sarà complicato ripetersi contro una Dea che, nonostante le fatiche di coppa, vuole restare in corsa per il quarto posto. Cambiaghi, Caputo e Cancellieri sono apparsi in gran forma con la Fiorentina, la difesa dell’Atalanta impeccabile in campionato ha invece lasciato a desiderare in Europa. Un gol l’Empoli potrebbe anche segnarlo in una partita in cui sono comunque gli ospiti i favoriti per la vittoria.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Caputo, Cancellieri.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2