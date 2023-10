Lazio-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Fiorentina è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non poteva non chiudere col botto questa giornata di Serie A, che nella giornata di ieri ha proposto due succulenti big match come Inter-Roma e Napoli-Milan.

Nell’ultimo dei posticipi del lunedì ci si sposta all’Olimpico, dove Lazio e Fiorentina vanno entrambe a caccia di riscatto. I biancocelesti di Maurizio Sarri per dimenticare la netta sconfitta in Champions League con il Feyenoord (3-1), che ha mercoledì ha rallentato la corsa dei capitolini verso la qualificazione agli ottavi della manifestazione continentale più importante. La Viola invece per archiviare la brutta ed inaspettata battuta d’arresto nel derby con l’Empoli (0-2), una ferita solamente in parte rimarginata dalla goleada rifilata giovedì in Conference League al malcapitato Cukaricki, annichilito 6-0 al “Franchi”. Per quanto riguarda la Lazio, anche lo stesso Sarri considera quello di Rotterdam un preoccupante passo indietro: al tecnico toscano non è piaciuto l’atteggiamento dei suoi uomini ed è tornato a parlare di mancanza di personalità. La sconfitta in coppa interrompe la mini-serie positiva dei biancocelesti, reduci dalle vittorie con Celtic, Atalanta e Sassuolo.

I successi ottenuti ai danni dei bergamaschi e degli emiliani hanno in ogni caso migliorato la classifica, con la Lazio che per la prima volta si è affacciata nella parte sinistra dopo l’inizio tutt’altro che positivo. La Fiorentina invece ha quattro punti in più e contro l’Empoli ha gettato via l’occasione di acciuffare la Juventus al terzo posto. Gli uomini di Vincenzo Italiano faticano a trovare continuità: non sono ancora arrivate due vittorie consecutive.

Lazio-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Immobile, dopo essere partito titolare a Rotterdam, dovrebbe tornare in panchina: davanti altra occasione per l’ex Girona Castellanos. Riecco dal 1′ anche Zaccagni e Lazzari, mentre a centrocampo Sarri darà fiducia a Guendouzi, preferito a Kamada e Vecino.

Nella Viola è emergenza sulla corsia destra: dopo Dodò, si è fatto male anche Kayode. Non è da escludere che Italiano dia una chance ad un altro prodotto del vivaio, Comuzzo. In mezzo tornano Arthur e Duncan, mentre in attacco stavolta toccherà all’argentino Beltran, che si è sbloccato in coppa realizzando la sua prima doppietta in maglia viola.

Come vedere Lazio-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Lazio-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio è diventata una sorta di bestia nera per la Viola: i biancocelesti hanno avuto la meglio 9 volte negli ultimi 12 confronti. La stagione non è iniziata bene per la squadra di Sarri, ma l’Olimpico resta un fortino, che finora è riuscito a violare solo il Genoa: i capitolini tra le mura amiche hanno subito soltanto 4 dei 12 gol complessivi incassati in 9 giornate. Contro una Fiorentina imprevedibile e che concede troppo la Lazio non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1