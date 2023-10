Alessandria-Atalanta U23, Serie C: tv, formazioni, pronostici

Alessandria-Atalanta U23 è un recupero dell’ottava giornata della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Quello tra Alessandria e Atalanta U23 è un recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C: lo spostamento lo avevano chiesto i bergamaschi perché 5 calciatori erano stati convocati dalle rispettive nazionali. Tutto accordato. Si gioca martedì sera.

Una sfida che vede favorita la formazione ospite che sta attraversando un momento assai positivo, uno di quelli che sono sicuramente da sottolineare: i nerazzurri infatti arrivano a questo match forti di tre vittorie di fila che hanno rilanciato le ambizioni playoff. Un momento quindi positivo per gli orobici che non si vogliono di certo fermare contro una formazione che ha iniziato malissimo e che non sembra avere le qualità tecniche per venirne fuori. Almeno per ora.

L’Alessandria infatti è penultimo in classifica con soli sei punti. Ha il peggiori attacco del campionato con sei gol fatti (anche se di reti ne prende poche). Certo, arriva da tre risultati utili di fila, ma questo non permette di pensare che possa uscire fuori con un risultato positivo. L’Atalanta sta meglio, soprattutto sotto l’aspetto fisico, e vuole chiudere velocemente i conti. Insomma, tutto lascia presagire che possa essere ospite la gioia finale.

Come vedere Alessandria-Atalanta U23 in diretta tv e in streaming

La sfida Alessandria-Atalanta U23 è in programma martedì 31 ottobre alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La gara almeno tre reti le dovrebbe regalare e, probabilmente, potrebbe regalare anche almeno una rete per squadra. Ma alla fine i punti se li dovrebbe prendere la formazione ospite, forte del momento positivo che sta vivendo e forte anche di una rosa importante. Vittoria dell’Atalanta, insomma, pronta a festeggiare quella che sarebbe la quarta vittoria di fila in questa stagione.

Le probabili formazioni di Alessandria-Atalanta U23

ALESSANDRIA (3-5-2): Liverani; Giubilato, Nichetti, Rota; Sepe, Foresta, Pellitteri, Mastalli, Rossi; Siafa, Anatriello.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Solcia, Masi, Del Lungo; Palestra, Gyabuaa, Roaldsoy, Ceresoli; Mallamo; Di Serio; Capone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1