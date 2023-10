Bologna-Verona è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nell’ultima giornata di campionato il Bologna, pareggiando 1-1 con il Sassuolo, ha rinviato ancora una volta l’appuntamento con il primo successo esterno della stagione, ma in compenso ha allungato la striscia di risultati positivi.

Dopo il derby emiliano del Mapei Stadium sono diventati nove di fila: i felsinei non perdono dal match con il Milan dello scorso agosto, valido per la prima giornata di Serie A. Da allora il bilancio è di tre vittorie e sei pareggi. Nel complesso, si può tranquillamente affermare che è un buon momento per la squadra di Thiago Motta, che sta confermando i progressi fatti registrare già nella passata stagione con il tecnico italo-brasiliano al timone. Dopo dieci giornate, infatti, il Bologna è settimo in classifica, davanti a squadre come Roma e Lazio – in attesa che, ovviamente, i biancocelesti affrontino la Fiorentina nel posticipo – e se la Serie A terminasse oggi potrebbe addirittura strappare un pass per la prossima Conference League. Prima della sfida con la Lazio in programma nel fine settimana, Thiago Motta e i suoi uomini si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia con il Verona: in palio c’è un biglietto per San Siro, dove nel turno successivo li attenderebbero i campioni in carica dell’Inter. Il Bologna lo scorso agosto aveva superato il turno grazie alla vittoria per 2-0 con il Cesena nel sentito derby emiliano-romagnolo.

Di nuovo di fronte un mese e mezzo dopo

Anche gli scaligeri avevano affrontato una squadra che milita in una categoria inferiore, in questo caso l’Ascoli, battuto 3-1 allo stadio “Bentegodi” in piena estate.

Risale proprio ad agosto l’ultimo successo dei gialloblù, entrati in una spirale negativa dalla vittoria sulla Roma: a partire da quella partita il Verona ha evitato la sconfitta solamente con il Bologna – in campionato, lo scorso 18 settembre, finì 0-0 – e con il Torino. Sabato c’è stata la doccia fredda dell’Allianz Stadium, con la Juventus che ha piegato la resistenza degli uomini di Marco Baroni in pieno recupero con un gol di Cambiaso (1-0). Si è trattato del terzo k.o. di fila per gli scaligeri, alle prese con il secondo peggior attacco del torneo.

Come vedere Bologna-Verona in diretta tv e streaming

Bologna-Verona è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20 (canale numero 520 del digitale). Sarà possibile vedere Bologna-Verona anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Fiducia al Bologna, che è decisamente più in forma del Verona e che può contare su ricambi all’altezza dei titolari. I felsinei dovrebbero spuntarla già nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Saponara; Djuric, Ngonge.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0