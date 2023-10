Salernitana-Sampdoria è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Salernitana e Sampdoria quest’anno giocano in campionati diversi dopo la retrocessione in cadetteria dei blucerchiati, ma stanno vivendo una situazione abbastanza simile. Due eroi del Mondiale 2006 – nonché compagni di lungo corso ai tempi del Milan ancelottiano – Pippo Inzaghi da una parte e Andrea Pirlo dall’altra, hanno in mano due patate bollenti.

L’ex attaccante rossonero è arrivato a Salerno da un paio di settimane, subentrando a Paulo Sousa, esonerato dopo un inizio di stagione al di sotto di quelle che erano le aspettative. Finora però l’impatto di “Superpippo” è stato praticamente nullo: la Salernitana ha prima evitato all’ultimo respiro la sconfitta con il Cagliari all’Arechi e poi, venerdì scorso, ha perso lo scontro diretto con un’altra squadra genovese, il Genoa, che a Marassi l’ha spuntata 1-0 grazie ad una rete di Gudmundsson. I granata, unici a non aver vinto neppure una partita insieme all’Udinese, giacciono all’ultimo posto con soli 4 punti.

È in crisi anche la Sampdoria, incapace di dare continuità alla vittoria, la prima dopo otto giornate, contro il Cosenza, battuto 2-0 una settimana fa.

Sembrava la partita della svolta quella con i calabresi ed invece i blucerchiati hanno finito per mostrare ancora i propri limiti nella trasferta di Bolzano con il Sudtirol, dove sono naufragati 3-1. Balla senza sosta la panchina dell’ex regista di Milan, Juve e nazionale, arruolato dai nuovi proprietari del club in estate per riportare subito il Doria in massima serie. Ma, se le premesse sono queste, in casa Samp si dovrà cominciare a parlare si salvezza piuttosto che di promozione. Pirlo, che in caso di passaggio del turno in coppa incontrerebbe la Juventus, a Salerno schiererà molte seconde linee, anche se dietro la coperta è sempre molto corta. Turnover sostanzioso anche per il collega Inzaghi.

Come vedere Salernitana-Sampdoria in diretta tv e streaming

Salernitana-Sampdoria è in programma martedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Arechi” di Salerno. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Salernitana-Sampdoria anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Si affrontano due squadre alle prese con diversi problemi. La coppa non è una priorità ma un’eventuale vittoria farebbe inevitabilmente bene ad entrambe, specie al morale. Salernitana leggermente favorita in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Bradaric; Kastanos, Bohinen, Maggiore; Botheim, Martegani; Ikwuemesi.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Conti, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Askildsen, Ricci, Delle Monache; La Gumina, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1