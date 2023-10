Camila Giorgi maestra di sex appeal: il dettaglio infiamma il web

Camila Giorgi è senza dubbio una delle tenniste italiane più desiderate. Una maestra di sex appeal, che non perde mai occasione per stuzzicare i fan.

Gli appassionati di tennis, e non solo, hanno perso da tempo la testa per lei. Camila Giorgi, nata nel 1991 a Macerata, è una delle giocatrici italiane più apprezzate e desiderate di sempre, oltre ad essere considerata una delle migliori degli ultimi tempi. Il suo profilo Instagram è seguito da 730mila follower, che tiene sempre aggiornati tra storie e post in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Ex numero 26 del mondo, Camila Giorgi fin da giovanissima si è sempre contraddistinta per il suo eccezionale talento. Dopo aver raggiunto i primi risultati importanti a livello juniores, è approdata nel circuito professionistico a soli 14 anni, dimostrando subito di essere molto determinata. Nel 2018 si è classificata al 26esimo posto della classifica mondiale, suo best ranking in assoluto.

I successi non si sono certamente fermati per lei, che tre anni dopo ha trionfato all’Open di Canada affermandosi come la seconda italiana ad aver ottenuto un risultato simile (la prima è stata la leggendaria Flavia Panetta). La sua fama non si limita al Bel Paese: Camila si è fatta conoscere in tutto il mondo per i suoi traguardi, avendo avuto la meglio su campionesse internazionali come Emma Raducanu, Aryna Sabalenka e Caroline Wozniacki.

Camila Giorgi, il dettaglio non passa inosservato: i follower rimangono senza fiato

Camila Giorgi ha fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati di tennis, i quali l’ammirano per il suo talento ed i traguardi raggiunti, e che si sono lasciati stregare dalla sua classe e dal suo fascino. La giocatrice, infatti, oltre ad aver riscosso successo per i suoi successi, si è guadagnata una notevole fama anche nel mondo del web dove è una vera e propria icona di sensualità.

Sui social, la meravigliosa tennista condivide spesso scatti in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Camila, oltre ad essere un’appassionata di sport, è un’amante della moda e in diverse occasioni ha deliziato i fan posando per servizi fotografici da sogno. Tra post e storie, la campionessa riesce sempre a lasciare i fan senza parole, incantati dal suo charme irresistibile.

Di recente l’atleta di Macerata ha sorpreso gli ammiratori con un breve video su Instagram, nel quale un dettaglio in particolare ha catalizzato le attenzioni di tutti. Come si può notare dall’immagine qui sopra, l’affascinante tennista – che, al momento, sembrerebbe in viaggio – ha lasciato intravedere le sue sensualissime collant, con tanto di fiocco, facendo alzare in poco tempo le temperature online.