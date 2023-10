Svezia-Italia, Nations League femminile: tv e pronostici

Svezia-Italia è una partita valida per la quarta giornata della Nations League femminile: dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Quarta giornata di Nations League per l’Italia femminile allenata da Andrea Soncin. Dopo tre giornate è di tre punti il bottino delle azzurre, frutto della vittoria in Svizzera al debutto in questa competizione. Poi, contro le prime del ranking (Svezia, appunto) e campionesse del Mondo (Spagna) sono arrivate due sconfitte: entrambe per uno a zero, e soprattutto la prima immeritata.

Il nuovo corso, quello dopo Milena Bertolini, diciamo che è partito bene. Ma adesso le azzurre vogliono alzare il livello, e cercare di fare punti. Ci tenteranno Girelli e compagne, ma tornare a casa indenni dalla trasferta svedese è un compito difficile se non impossibile. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa sottolineando come tutte si siano messe a disposizione, e in campo questo si vede soprattutto perché proprio le avversarie di domani nel Mondiale della scorsa estate ci hanno battute 5-0. A Castel di Sangro invece, un mese fa, la Svezia se l’è vista brutta ed è stata fortunata quando Di Guglielmo ha centrato il legno a colpo sicuro. Insomma, sembra un’Italia diversa.

In casa azzurra c’è fiducia, come detto. Contro la Spagna – rete di Hermoso al minuto 89, sì lei protagonista purtroppo del bacio rubato da Rubiales squalificato oggi dalla Fifa per tre anni – l’Italia ha fatto la partita che doveva fare. Non è bastato però per prendersi dei punti.

Svezia-Italia, dove vederla in tv e in streaming

La partita Svezia-Italia è in programma martedì 31 ottobre alle 18:30. Il match si potrà seguire in diretta tv su Rai 2. In streaming invece la partita si potrà vedere su Raiplay.it.

Il pronostico di Svezia-Italia

Oggettivamente le azzurre hanno poche possibilità, purtroppo, di riuscire a tornare a casa con un risultato positivo. In ogni caso la squadra di Soncin dopo due partite a secco potrebbe riuscire a trovare la via della rete. Quindi sì vittoria svedese, ma gara anche da almeno una rete per squadra e quindi da almeno tre complessive.

Le probabili formazioni

SVEZIA (4-3-3): Musovic; Bjoern, Sembrant, Eriksson, Andersson; Angeldal, Asslani, Seger; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Jakobsson.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Bonansea, Giacinti.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1