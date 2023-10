Cremonese-Cittadella è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Coppa Italia rimette di fronte Cremonese e Cittadella a distanza di soli tre giorni dalla sfida di campionato, terminata 2-1 per i lombardi. La gara di coppa, però, si giocherà a campi invertiti, e dunque allo “Zini” di Cremona. Venerdì scorso la squadra l’hanno spuntata i grigiorossi di Giovanni Stroppa ma non è stato per nulla semplice avere ragione della formazione granata, allenata da Edoardo Gorini.

È avvenuto tutto nell’ultimo quarto d’ora: Cremonese in vantaggio con Ravanelli ma subito riacciuffata dal Cittadella con Vita; la rete decisiva, che porta la firma del “Mudo” Vazquez, gli ospiti l’hanno segnata in pieno recupero, regalando tre punti fondamentali all’ex tecnico del Monza, subentrato qualche settimana fa all’esonerato Ballardini. Grigiorossi che continuano dunque ad andare forte in trasferta – terza vittoria consecutiva fuori casa dopo quelle con Cosenza e Como – mentre in casa il loro rendimento sta lasciando a desiderare: non è un caso che l’unico successo casalingo della Cremonese sia avvenuto in Coppa Italia, quando lo scorso agosto i lombardi ebbero la meglio sul Crotone ai tempi supplementari.

Nella passata stagione la coppa regalò una delle pochissime soddisfazioni alla Cremonese, che contro ogni pronostico arrivò a giocarsi la semifinale dopo aver eliminato Roma e Napoli. Una cavalcata che rese meno amara l’immediata retrocessione in cadetteria.

Il Cittadella, invece, nel primo turno si era preso l’illustre scampo dell’Empoli, squadra che milita in Serie A, espugnando 2-1 il “Castellani”. In campionato, tuttavia, gli uomini di Gorini vanno a rilento: nelle ultime due partite hanno perso contro Pisa e Cremonese e la difesa ha sempre subito almeno un gol dal derby con il Venezia dello scorso 3 settembre.

Come vedere Cremonese-Cittadella in diretta tv e streaming

Cremonese-Cittadella è in programma martedì alle 15:00 e si giocherà allo stadio “Zini” di Cremona. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Cremonese-Cittadella anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Previsto un corposo turnover da parte dei due tecnici, che danno priorità alle prossime gare di campionato. La Cremonese può contare su delle seconde linee di maggiore qualità rispetto al Cittadella e parte dunque favorita: attese almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Tuia, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicolo, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Ciofani, Tsadjout.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Maistrello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1