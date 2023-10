Camila Giorgi, una maglia “spacciata” per abito: spettacolo a luci rosse

Camila Giorgi è una delle tenniste più desiderate di sempre. Nell’ultima foto condivisa sui social ha deliziato i fan con uno spettacolo a luci rosse.

La giocatrice classe 1991, originaria di Macerata, si è fatta strada nella disciplina raggiungendo diversi traguardi importanti. Camila Giorgi è nota per essere considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi. Ma anche per essere una delle atlete più desiderate in assoluto dagli appassionati: con il suo fascino e la sua bellezza fuori dal comune lascia sempre i social incantati.

Fin da bambina Camila Giorgi si è sempre contraddistinta per il suo notevole talento. Dopo aver esordito nel circuito juniores, portando a casa ottimi risultati, si è lanciata nelle competizioni professionistiche a soli 14 anni, nel 2006. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di quattro titoli WTA, salendo progressivamente di posizione nella classifica mondiale.

Nel 2018 Camila ha raggiunto il suo best ranking, affermandosi come la numero 26 del mondo. Anche negli anni successivi si è destreggiata tra una vittoria e l’altra, in particolare nel 2021, anno in cui ha trionfato al prestigioso Canada Open. Non sono mancati, tuttavia, gli alti e bassi a cui ha dovuto far fronte.

Camila Giorgi, il selfie allo specchio incanta i social

Quest’anno, dopo aver conquistato il suo quarto titolo in occasione del torneo di Mérida, è stata costretta a terminare la stagione in anticipo per via di un infortunio. Per la giocatrice è arrivato il momento di prendersi un po’ di tempo per se stessa, nella speranza di tornare più forte di prima in campo.

Ma, nonostante la pausa dalle competizioni, la meravigliosa Camila non smette mai di far sognare i suoi ammiratori. La tennista è molto attiva sui social, dove può vantare un profilo Instagram seguito da 730mila persone. Come affermato all’inizio dell’articolo, la Giorgi non spicca solamente tra le migliori atlete del Paese, ma anche tra le più amate e desiderate.

Ciò spiega il suo successo nel mondo del web, dove è ormai una vera e propria icona di bellezza e sensualità. Merito degli scatti mozzafiato che condivide con i follower, facendo girare ogni volta la testa a questi ultimi. Come accaduto con l’immagine che vi proponiamo, recentemente apparsa tra le sue storie.

Camila è dotata di uno charme a cui è davvero impossibile resistere. Nello scatto la splendida tennista posa davanti allo specchio in tutta la sua bellezza, con indosso una t-shirt che lascia intravedere le sue curve da capogiro. Inutile dire che la foto è stata molto apprezzata dagli utenti, i quali si sono rifatti gli occhi davanti all’affascinante campionessa, che è nuovamente riuscita a stregare tutti.