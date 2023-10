Statuaria Paola Egonu: abito cortissimo e gambe da paura

Statuaria Paola Egonu: tra un successo in campo e l’altro, la pallavolista non perde mai occasione per lasciare i fan a bocca aperta.

Sempre molto attiva sui social, Paola Egonu è una delle migliori pallavoliste della storia del Paese, oltre ad essere una delle più apprezzate del momento a livello internazionale. Nelle scorse settimane l’atleta ha esordito nel Vero Volley di Milano, facendosi subito notare per il suo eccezionale talento. E tra un match e l’altro, la giocatrice non si dimentica mai dei suoi ammiratori, tenendoli sempre aggiornati sui social.

Su Instagram la pallavolista può vantare un profilo seguito da quasi 500mila persone. Paola Egonu interagisce ogni giorno con i follower, mostrandosi durante partite e allenamenti ma anche nei momenti di quotidianità. I fan hanno imparato ad amarla nel corso degli anni, e non solo per le sue incredibili doti in campo. La sua simpatia ed il suo carattere schietto, uniti alla sua bellezza irresistibile, hanno fatto colpo su tutti.

Paola, infatti, è dotata di un fascino che fa puntualmente girare la testa ai suoi follower. L’atleta dal fisico statuario, inoltre, si diverte a cambiare spesso look e acconciatura spaziando tra i diversi stili. Alla fine, il risultato è sempre da togliere il fiato. La sua ultima “trasformazione” la vede sfoggiare una chioma bionda che le sta semplicemente una meraviglia.

Paola Egonu, sensazionale con il suo mini-abito: lo spettacolo conquista tutti

Ogni scatto condiviso dalla Egonu viene sommerso dai like e commenti degli utenti. Per questi ultimi è impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta bellezza e ogni occasione è buona per ricordare alla giocatrice quanto sia affascinante. Ed è quanto accaduto anche sotto l’ultimo carosello di foto apparso sul profilo Instagram di Paola.

“Keep it simple” ha commentato l’atleta nella didascalia che accompagna le immagini, esaltando il fascino della semplicità. Nella foto la Egonu sfoggia un mini-abito nero a maniche lunghe, abbinato ad un paio di anfibi: niente di troppo elaborato, per l’appunto, ma in ogni caso il look ha scatenato l’entusiasmo dei seguaci.

Il vestito, d’altronde, le calza proprio a pennello e mette in risalto le sue fantastiche gambe. Paola posa con eleganza davanti allo specchio. Tantissime le risposte degli utenti sotto al post, con complimenti a non finire per la campionessa di pallavolo. Dopo tutto, in questi giorni i fan della Egonu si erano preoccupati alla notizia dell’infortunio che ha interessato l’atleta.

L’incidente è avvenuto durante la recente partita contro la Scandicci Savino Del Bene. In seguito ad una serie di accertamenti, fortunatamente, non è stato riscontrato nulla di grave al suo ginocchio. A Paola servirà solamente un po’ di riposo prima di tornare a giocare e i suoi fan non vedono l’ora di poterla seguire in una nuova sfida.