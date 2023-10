Paola Egonu, paura dopo la serata da favola

Paola Egonu, è successo tutto al termine di un’indimenticabile serata da favola: i dettagli e gli scenari futuri.

In quattro set e mezzo aveva già messo a segno la bellezza di 33 punti. Aveva quindi fatto un buco grosso così nella difesa dello Scandicci, ribadendo ancora una volta, se mai ve ne fosse necessità, la sua netta superiorità. Eppure, quella che avrebbe potuto essere una serata da favola non si era conclusa esattamente nel migliore dei modi.

Nel bel mezzo del tiebreak, sul punteggio di 9 a 7 per le toscane, Paola Egonu era stata improvvisamente costretta a fermarsi. Il palazzetto era rimasto col fiato sospeso ed era stato subito chiaro, nel momento in cui aveva lasciato il campo (vedi video in basso) che qualcosa non andasse. Un dolore avvertito al ginocchio destro l’aveva persuasa del fatto che fosse meglio fermarsi, anziché andare avanti e rischiare, così, che la situazione degenerasse ulteriormente. Non era però stato chiaro, lì per lì, se il ginocchio della campionessa del Vero Volley Milano avesse fatto crack o se, invece, l’opposto di Cittadella si fosse fermata semplicemente per cautela.

Al termine del match riusciva a muoverlo più o meno bene, ragion per cui i tifosi e la società avevano ipotizzato che si trattasse di un problema muscolare. E non, come si era temuto in un primo momento, di natura traumatica o tendinea. Il che, già di per sé, aveva permesso al pubblico presente sugli spalti e ai telespettatori di tirare un sospiro di sollievo.

Infortunio Paola Egonu, le ultimissime sul ginocchio: l’esito degli esami

Notizie più precise in merito all’infortunio di Paola Egonu sono tuttavia arrivate solo nelle scorse ore. E adesso, per fortuna, è ufficiale: dormano pure sonni tranquilli i tifosi dell’Allianz Vero Volley Milano, perché la loro campionessa del cuore sta bene e tornerà in campo quanto prima.

Nulla di quanto paventato in questi giorni corrispondeva al vero. Gli esami cui l’opposto di Cittadella si è sottoposto hanno scongiurato la presenza di lesioni, il che è indubbiamente un’ottima notizia. Si è trattato solo, probabilmente, di un piccolo sovraccarico, alla luce del quale la Egonu dovrà però osservare un piccolo periodo di riposo.

Questione di pochi giorni, fortunatamente, tant’è che sarà a disposizione di mister Gaspari già in occasione della Supercoppa Italiana che, come da calendario, si giocherà il prossimo 28 ottobre al PalaModiglian di Livorno.