I pronostici di giovedì 26 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 26 ottobre: c’è la terza giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League, in campo tre squadre italiane.

Terminata la due giorni di Champions League, si prosegue con Europa League e Conference League. Nella terza giornata della fase a gironi ci sono tre squadre italiane in campo: Roma e Fiorentina partono favorite in casa contro Slavia Praga e Cukaricki, qualche difficoltà in più per l’Atalanta nella trasferta austriaca con lo Sturm Graz.

Attese le vittorie di Bayer Leverkusen e Liverpool in partite da goleada contro Qarabag e Tolosa, tre punti in arrivo anche per il Fenerbahce contro il Ludogorets e per lo Sporting in Polonia.

Pronostici altre partite

Tra le altre partite ad alto tasso spettacolare che promettono un alto numero di gol occhio in particolare a Brighton-Ajax, AZ Alkmaar-Aston Villa e Bodø Glimt-Besiktas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sturm Graz-Atalanta, Europa League, ore 18:45

Vincenti

• Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Ludgorets, Conference League, ore 18:45)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Qarabag, Europa League, ore 21:00)

• Liverpool (in Liverpool-Tolosa, Europa League, ore 21:00)

• Sporting CP (in Rakow Czestochowa-Sporting CP, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Ajax, Europa League, ore 21:00

• Bayer Leverkusen-Qarabag, Europa League, ore 21:00

• Liverpool-Tolosa, Europa League, ore 21:00

• Fiorentina-Cukaricki, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• AZ Alkmaar-Aston Villa, Conference League, ore 18:45

• Brighton-Ajax, Europa League, ore 21:00

• Bodø Glimt-Besiktas, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sparta Praga vincente e almeno un gol per squadra (in Sparta Praga-Glasgow Rangers, Europa League, ore 18:45)