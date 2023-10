Aris-Betis, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Aris-Betis è un match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Nel girone C di Europa League, oltre ad Aris e Betis, ci sono anche Sparta Praga e Rangers. E dopo due giornate tutte e quattro le squadre si ritrovano a quota tre in classifica. Quindi è tutto aperto, ovviamente. Anche se i ciprioti, che oggi, giovedì 26 ottobre, ospitano la squadra di Pellegrini, sono quelli che hanno meno possibilità di andare avanti. Almeno per quanto riguarda anche il blasone. Dentro il gruppo ci sono squadre che hanno anche vinto qualcosa di molto importante nella loro storia.

Sa bene che la qualificazione passa da questo doppio confronto Pellegrini, tecnico del Betis. Che in generale, dopo un avvio un po’ così, con la sua formazione sta attraversando un buon momento visto che si presenta a questo match forte di sei risultati utili di fila. Certo, sono arrivati anche quattro pareggi, ma non perdere è già una buona cosa. Lo sanno tutti. In campo, oggettivamente, si affronteranno due formazioni che hanno obiettivi diversi sia tra le mura amiche sia in campo europeo. Gli spagnoli sono una buona squadra e possono pensare anche di arrivare in fondo a questa manifestazione. Ecco perché partono favoriti nel match contro l’Aris, che cercherà ovviamente di vendere abbastanza cara la pelle. Ma che alla fine dei novanta minuti dovrebbe anche non riuscire a fare punti.

Come vedere Aris-Betis in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Aris-Betis, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il terzo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Vittoria del Betis, ci sono pochi dubbi. Gli spagnoli sanno che vincere contro l’Aris potrebbe significare staccare con anticipo – dopo la gara di ritorno anche – il pass per il turno successivo. La squadra di Pellegrini ha le carte in regola per il colpo esterno. E dovrebbe riuscire a farlo.

Le probabili formazioni di Aris-Betis

ARIS (4-2-3-1): Vana; Boakye, Yago, Moucketou-Moussounda, Urosevic; Struski, Szoke; Bengtsson, Gomis, Mayambela; Babicka.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Roca, Rodriguez; Abde, Isco, Diao; Jose.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2