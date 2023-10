Bodo/Glimt-Besiktas, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Bodo/Glimt-Besiktas è un match valido per la terza giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

La sconfitta subita in rimonta contro il Lugano – dopo essere andati avanti per 2-0 – ha fatto anche rassegnare le dimissioni a Gunes, tecnico del Besiktas. Il suo posto è stato preso da Yilmaz, che spera di invertire la rotta in Conference League dove, in due partite, è arrivato solamente un punto.

Che poi è lo stesso bottino dei norvegesi del Bodo, una squadra che qui in Italia conosciamo solamente perché è riuscita a battere la Roma di Mourinho due anni fa – una legnata clamorosa – per poi essere eliminata nella fase a eliminazione diretta della stessa manifestazione dai giallorossi. Da quel momento in poi, quando si nomina Bodo, si pensa a quella serata. Diciamo che quello di stasera in un clima rigido – da quelle parti fa freddo sempre – non ha una squadra favorita. Si affrontano infatti due formazioni che non vivono un momento importante della propria stagione e che cercando un riscatto. Certo, almeno in campionato il Bodo qualcosa la sta facendo vedere a differenza dei bianconeri turchi, che arrivano a questo match dopo aver perso anche il derby in campionato contro il Galatasaray.

Se dovessimo sbilanciarci, comunque, diremmo che la squadra ospite ha la possibilità di vincere il match. Anche perché in rosa ha sicuramente degli elementi di valore. Gente abituata a giocare le coppe. Gente che riesce anche a fare la differenza.

Come vedere Bodo/Glimt-Besiktas in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Bodo/Glimt-Besiktas, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il terzo turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Sì, parte leggermente, ma proprio di coso, favorito il Besiktas. Poi il match potrebbe anche regalare un pareggio alla fine, ma intanto le due squadre troveranno quasi sicuramente la via della rete. Poi tutto può realmente succedere, ma i turchi non dovrebbero tornare in Patria con un risultato negativo.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Besiktas

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Wembang, Moe, Bjortfut, Bjorkan; Saltness, Berg, Gronbaek; Zugelj, Moumbagna, Pellegrino.

BESIKTAS (4-3-3): Gunok; Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov; Bingol, Hadziahmetovic, Fernandes; Ghezal, Aboubakar, Rashica.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2