Paola Egonu, un diavolo per capello: evoluzione senza fine

Paola Egonu, nel corso del tempo, ha sorpreso in più occasioni i fan sfoggiando look iconici. Ecco l’evoluzione della pallavolista.

Negli scorsi giorni Paola Egonu – da qualche mese tornata in Italia in seguito al trasferimento in Turchia – ha esordito a Milano insieme al Vero Volley. Oltre ad essersi fatta notare, come sempre, per il suo eccezionale talento, ha attirato non poco l’attenzione del pubblico e dei media per il suo cambiamento radicale. L’atleta, infatti, ha sfoggiato una chioma nuova di zecca.

Capelli lisci e biondi, in pieno stile Barbie, per la campionessa di pallavolo. Su Instagram, la Egonu ha scatenato le reazioni dei fan condividendo una serie di scatti in cui è possibile ammirarla con il suo look. “Baby.. it’s a new era” ha commentato la stessa nella didascalia di un selfie nel quale appare in tutto il suo splendore. Ed è proprio così: per Paola è arrivato il momento di voltare pagina e lanciarsi in una nuova avventura.

Un anno fa, dopo aver militato per tre stagioni consecutive nell’Imoco di Conegliano, l’atleta ha preso la decisione di lasciare l’Italia per partire alla volta della Turchia. Questa è stata la sua prima esperienza lontana dal Bel Paese, nel corso della quale non si è di certo tirata indietro dal mostrare il suo talento. Con il VakifBank ha raggiunto traguardi importanti, trionfando in occasione della Coppa di Turchia e della Champions League.

Paola Egonu, sempre pronta a sorprendere: le trasformazioni della pallavolista

Negli scorsi mesi, tuttavia, hanno cominciato a diffondersi le prime voci relative al ritorno in Italia di Paola. I rumors, presto, hanno trovato conferma: la pallavolista durante l’estate ha firmato un contratto con il Vero Volley segnando l’inizio di una nuova fase della sua vita. E, come molte donne fanno, anche Paola ha ben pensato di festeggiare la novità con un cambio rivoluzionario di look.

La chioma bionda ha ottenuto parecchi apprezzamenti da parte dei fan, sempre pronti a supportarla e complimentarsi con lei per la sua bravura e determinazione, ma anche per il suo fascino irresistibile. Questa, però, non è sicuramente la prima volta che la Egonu sorprende i fan con i suoi “colpi di testa”. L’atleta si diverte a giocare spesso con i look e, nel corso della sua carriera, si è mostrata con stili sempre nuovi e iconici.

Tra le sue acconciature preferite non possiamo non menzionare le treccine, che spesso ha sfoggiato in tonalità diverse (optando, per esempio, per il rosso accesso). Come dimenticarsi, poi, dei locs durante il periodo trascorso in Turchia. E, ancora, tagli lunghi e lisci, alternati a capelli mossi e sbarazzini: qualsiasi sia il look, possiamo essere certi del fatto che la meravigliosa Paola riesce sempre a lasciare i fan a bocca spalancata.