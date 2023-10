Paola Egonu, vestito a prova d’immaginazione: così stretto che si vede tutto

Paola Egonu, con il suo selfie allo specchio ha fatto girare la testa a parecchie persone. L’immaginazione non serve: il vestito è così stretto che si vede tutto.

La pallavolista, in questi giorni, è tornata a far emozionare i tifosi in occasione del suo debutto a Milano con il Vero Volley. Negli scorsi mesi, Paola Egonu ha fatto ritorno in Italia segnando la fine della parentesi in Turchia – dove ha militato nel VakifBank. Per la campionessa una nuova era ha avuto inizio (come affermato da lei stessa sui social) e, oltre ai successi in campo, ha recentemente sorpreso i fan con un selfie da capogiro.

Classe 1998, Paola Egonu si è fatta conoscere al grande pubblico per merito del suo eccezionale talento e dei traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. La pallavolista di Cittadella, dopo aver iniziato a giocare in ambito locale, è entrata nel Club Italia nella stagione 2014-2015 in Serie B1. Con il passare del tempo ha avuto modo di mettere in mostra le sue doti, raggiungendo la Serie A e conquistando risultati importanti.

Paola ha militato nell’AGIL di Novara e nell’Imoco di Conegliano, portando a casa numerose vittorie, tra Coppe, Supercoppe italiane e Campionati per club. Un anno fa, tuttavia, la giocatrice ha preso la decisione di lasciare l’Italia e partire alla volta della Turchia, entrando a far parte del VakifBank.

Paola Egonu, nuovo look e abito attillatissimo: la pallavolista conquista tutti

La sua esperienza fuori dall’Italia – la prima in tutta la sua carriera – è stata decisamente positiva. Anche in Turchia, infatti, la Egonu ha conquistato diversi traguardi. La stagione si è conclusa con la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League per il suo team. Inoltre la pallavolista si è guadagnata, in entrambi i tornei, il titolo di miglior giocatrice.

Ora, per Paola, è arrivato il momento di tornare a giocare nel Bel Paese. La campionessa ha firmato un contratto con il Vero Volley e, proprio in questi giorni, ha debuttato a Milano attirando subito l’attenzione del pubblico. Non solo per la sua ottima giocata, ma anche per il cambio radicale di look. La Egonu, difatti, ha sfoggiato una chioma bionda che le sta davvero d’incanto lasciando tutti senza parole.

“Baby.. it’s a new era” è stato il suo commento sui social, sotto ad uno scatto in cui ha mostrato a tutti l’acconciatura. Paola si tiene sempre molto attiva online, interagendo ogni giorno con i tanti e affezionati follower e condividendo la sua quotidianità con questi ultimi, i quali hanno apprezzato molto il suo nuovo look.

Tra le sue storie, di recente, è apparsa l’immagine che vi proponiamo: oltre alla sua chioma bionda, ad aver catturato gli sguardi degli utenti ci ha pensato il vestito della meravigliosa Egonu. L’abito attillato, infatti, le calza a pennello e mette perfettamente in risalto la sua silhouette scolpita. Lo spazio per l’immaginazione è poco: il suo outfit ha stregato tutti.