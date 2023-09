Paola Egonu, l’occhio cade lì | Selfie irriverente: corto circuito social

Paola Egonu, l’occhio cade proprio lì: il selfie della campionessa di pallavolo ha mandato in corto circuito i social.

L’atleta non si smentisce mai. Sui social, Paola Egonu è sempre molto attiva e può vantare un profilo Instagram seguito da quasi 500 mila follower. I suoi scatti vengono puntualmente sommersi dai like e dai commenti dei tantissimi e affezionati fan, con i quali interagisce quotidianamente tra post e storie. Di recente ha lasciato tutti senza fiato con un selfie a dir poco “irriverente”: impossibile non notare il dettaglio.

La giocatrice di pallavolo classe 1998 si è sempre contraddistinta per il suo eccezionale talento. Sono tante le soddisfazioni che ha collezionato nel corso della sua carriera. Dal suo esordio in Serie B1 con il Club Italia nel 2013 al suo approdo in Serie A2 e A1 con la stessa squadra. Le vittorie, poi, hanno iniziato a susseguirsi. Insieme all’AGIL di Novara si è aggiudicata la sua prima Supercoppa italiana nel 2017.

A questa si aggiungono due Coppe Italia e la Champions League 2018-2019. L’atleta, successivamente, è passata all’Imoco di Conegliano, portando a casa ulteriori trionfi. Anche con la Nazionale la Egonu ha raggiunto risultati importanti, prima di trasferirsi in Turchia ed entrare nel VaKifBank, squadra in cui ha militato nell’ultimo anno. Una volta terminata la stagione, tuttavia, la pallavolista ha deciso di fare ritorno in Italia.

Paola Egonu, il dettaglio non scappa: il selfie fa girare la testa

Attualmente Paola gioca per il Vero Volley di Milano. In questi giorni la pallavolista ha attirato parecchio l’attenzione dei tifosi, i quali non hanno potuto fare a meno di notare la sua mancata convocazione in Nazionale. I rapporti tesi tra l’atleta e il commissario tecnico Davide Mazzanti hanno fatto molto discutere, portando la Egonu a rinunciare alla partecipazione al preolimpico contro la Polonia.

Ora, però, le cose potrebbero cambiare per la pallavolista: l’Italvolley, infatti, avrà un nuovo allenatore, Julio Velasco. Mentre i fan aspettano di vederla tornare in campo con la maglia degli Azzurri, Paola non perde mai occasione per interagire con questi ultimi, rendendoli partecipi della sua vita quotidiana. Come affermato in precedenza, la 24enne è sempre molto attiva sui social.

Di recente, tra le sue storie di Instagram è apparso il selfie che potete vedere qui sopra. Nella foto, la Egonu sfoggia un sorriso raggiante che in poco tempo ha fatto sciogliere i fan. I capelli raccolti mettono ulteriormente in risalto il suo bellissimo viso. Agli occhi attenti dei follower, inoltre, non è sfuggito un dettaglio: stiamo parlando del suo look e, in particolare, della canotta che evidenzia il suo fisico mozzafiato.