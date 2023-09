Paola Egonu, selfie rock in ascensore: il look manda in tilt i social

Paola Egonu ha voluto mostrare ai fan il suo look all’insegna del rock con un selfie allo specchio da far girare la testa.

Dopo aver preso parte alla prima partita di inizio stagione del Vero Volley di Milano – facendosi notare come sempre per le sue gesta in campo – Paola Egonu è tornata a far sognare i follower su Instagram con il suo ultimo post. La pallavolista ha puntato tutto su un look all’insegna del rock e il risultato è stato parecchio apprezzato dai seguaci: il social è andato in tilt.

Nella giornata di mercoledì, Paola Egonu ha esordito con il Vero Volley di Milano in un match contro Busto Arsizio, segnando l’inizio di una nuova stagione. Le sorprese saranno sicuramente tante e i fan della pallavolista non vedono l’ora di seguirla tra una sfida e l’altra. Nonostante la mancata convocazione in Nazionale, la pallavolista sta dando il meglio di sé, guadagnandosi numerosi apprezzamenti da parte del pubblico.

La Federvolley ha motivato la sua assenza al Preolimpico affermando che l’atleta si sia concordata già precedentemente “con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi” arrivando alla conclusione “di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo”. Anche se in molti pensano che, in realtà, la ragione sia dovuta agli screzi tra Paola e Davide Mazzanti.

Paola Egonu, giacca in pelle e top nero: il look da rocker stende tutti

La Egonu, da parte sua, non si è espressa in merito alla mancata partecipazione al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi che si terranno l’anno prossimo. La pallavolista, tornata in Italia dopo una stagione trascorsa in Turchia nel VakifBank, ha preferito concentrarsi sul debutto con il Vero Volley. Quella di mercoledì, infatti, è stata la sua prima partita con indosso la maglia di Milano.

L’annuncio del ritorno di Paola nel Bel Paese è stato accolto con molto entusiasmo dai suoi tantissimi ammiratori, desiderosi di rivederla giocare in Italia. Fin dai suoi esordi, d’altronde, la pallavolista si è sempre contraddistinta per il suo incredibile talento, diventando anche un punto di riferimento per molti fan.

Questi hanno imparato ad apprezzarla non solo per le sue doti impressionanti, ma anche per il suo carattere sincero ed ironico e per il suo charme. Sui social, in particolare, la Egonu interagisce spesso con i fan condividendo i suoi pensieri e mostrandosi nella sua vita di tutti i giorni – tra allenamenti, partite e momenti di quotidianità. Per i follower dell’atleta è impossibile non notare ogni volta il suo fascino.

La stessa Paola ha dimostrato di trovarsi particolarmente bene davanti all’obiettivo, posando in più occasioni come modella e postando immagini in cui esalta tutta la sua bellezza. Come quella apparsa sul suo profilo Instagram di recente: con indosso un giacchetta in pelle abbinata ad un top nero che le calzano alla perfezione, la Egonu ha mandato il social in tilt.