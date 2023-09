Paola Egonu, striptease social: finale con sorpresa

Paola Egonu ha mandato i social in delirio con il suo “striptease”. Il finale, in particolare, ha lasciato tutti senza respiro.

Non smette mai di sorprendere i fan la campionessa di pallavolo Paola Egonu. Dopo aver passato una stagione lontana dall’Italia, in Turchia (dove ha militato nel VakifBank), ha fatto ritorno nel Bel Paese dando inizio ad una nuova avventura tra le fila del Vero Volley di Milano, impegnato nel Torneo di Città di Sondrio nelle giornate di sabato e domenica.

L’atleta, nell’ultimo periodo, ha attirato parecchio le attenzioni del pubblico. Paola Egonu è diventata la protagonista di accesi dibattiti sui social, scoppiati in seguito alle sue dichiarazioni sull’Italia e il tema del razzismo. Negli scorsi mesi, inoltre, ha preso parte al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi.

Paola ha conquistato tutti i presenti grazie al suo fascino ed ha incentrato il suo monologo su un’importane riflessione in merito alla diversità. Tornata in Turchia, ha collezionato diversi successi con il VakifBank trionfando in occasione della Coppa di Turchia e della Champions League. In entrambe le competizioni, la Egonu si è affermata come miglior giocatrice del torneo.

Il suo eccezionale talento non è mai passato inosservato. Fin dagli esordi, infatti, Paola Egonu si è sempre contraddistinta per le sue doti e la sua potenza. Oggi è una delle pallavoliste più apprezzate e seguite in assoluto, oltre ad essere una delle più pagate del momento. Dopo aver chiuso la parentesi con il team turco, ha reso felici i suoi tantissimi ammiratori facendo ritorno in Italia.

La campionessa è entrata a far parte del Vero Volley di Milano, scatenando l’entusiasmo dei fan. In molti non aspettavano altro che rivederla giocare nel Paese e, nonostante la mancata convocazione in questi giorni al Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Lodz, le aspettative per il futuro sono decisamente alte. Intanto, la Egonu non rinuncia a ritagliarsi qualche momento di divertimento tra un allenamento e l’altro.

Paola è molto attiva sui social, dove interagisce ogni giorno con i follower, mostrandosi tra competizioni e vita privata. Il suo profilo Instagram vanta oltre 480mila seguaci e la pallavolista non perde mai occasione per condividere i suoi pensieri e la sua quotidianità con loro. E con il passare del tempo i fan hanno imparato a conoscerla e amarla non solo per i suoi successi in campo ma anche per il suo carattere sincero e per il suo fascino.

Di recente, l’atleta ha sorpreso gli ammiratori con un Reel in cui è possibile vederla durante un particolare “striptease” su Instagram. “Non lasciare mai morire il bambino dentro te” ha scritto nella didascalia che accompagna il post: nel video, la pallavolista si è divertita ad indossare un costume da Teletubbies, i protagonisti della famose serie che in passato ha fatto compagnia a tantissimi bambini, compresa la Egonu.