Lazio-Atletico Madrid, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Lazio-Atletico Madrid è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

La Lazio è capitata in un girone che potremmo tranquillamente definire abbordabile, specie se consideriamo che i biancocelesti al momento del sorteggio erano in terza fascia.

Feyenoord e Celtic sono due squadre alla portata dei capitolini, malgrado furono proprio gli olandesi, un anno fa, ad estrometterli dall’Europa League in una rocambolesca giornata della fase a gruppi. L’avversario più temibile, e probabilmente superiore – anche se di poco – agli uomini di Maurizio Sarri è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, uno che sulla sponda biancoceleste del Tevere ricordano sempre con particolare affetto, essendo stato tra i protagonisti dell’era d’oro agli albori del nuovo millennio. I Colchoneros, tuttavia, non sono più quelli di cinque-sei anni fa, quando arrivavano quasi sempre in fondo alla competizione ed erano un vero e proprio incubo per le big. In parte lo sono ancora ma ricostruire un ciclo non si sta rivelando facile per il tecnico argentino, da oltre 10 anni sulla panchina biancorossa. L’Atletico è reduce da un’annata deludente. Uno dei punti più bassi è stata l’eliminazione dalla Champions League già ai gironi, flop che il Cholo non vuole ripetere.

La Lazio ritrova Simeone

Continuano ad essere frequenti, intanto, gli scivoloni di Oblak e compagni. Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta stagionale, un bruttissimo 3-0 in casa del Valencia.

Nella notte del Mestalla non è funzionato niente e si è notata l’assenza di Koke e De Paul. E pensare che soltanto tre settimane prima l’Atletico Madrid aveva fatto la voce grossa nel derby con il Rayo Vallecano, travolto 7-0 a domicilio. Di sette punti il bottino dei Colchoneros, che a Roma dovranno fare a meno di diversi giocatori: oltre ai due sopracitati mancheranno anche Depay, Soyuncu, Lemar e Reinildo. Neppure la Lazio si avvicina a questa sfida, che segna il ritorno dei biancocelesti in Champions League dopo due anni, con l’umore giusto. Sabato ha rimediato una netta sconfitta (3-1) allo Stadium contro la Juventus, un passo indietro rispetto alla prestazione di Napoli di due settimane prima. La vittoria contro i campioni d’Italia resta l’unica della Lazio, che nelle prime due giornate era stata battuta a sorpresa dal Lecce e dal neopromosso Genoa. Tutti a disposizione per Sarri, che potrebbe lanciare Guendouzi dal 1′ al posto di Kamada.

Come vedere Lazio-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

Lazio-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Lazio-Atletico Madrid sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Primo scontro in Champions League tra le due squadre, che non si affrontano dalla stagione 2011-12: in Europa League gli spagnoli ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno. L’altro precedente è molto più datato e risale al 1998: nella semifinale dell’allora Coppa Uefa la spuntarono i biancocelesti. Entrambe arrivano a questa sfida con due pesanti sconfitte sul groppone ma, a differenza della Lazio, i Colchoneros devono fare i conti anche con numerose assenze. La squadra di Sarri, a nostro parere, riuscirà ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte: la Lazio, infatti, non ha mai tenuto la porta inviolata nelle quattro partite giocate in campionato.

Le probabili formazioni di Lazio-Atletico Madrid

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata.

Lazio-Atletico Madrid: chi vince? Lazio

Pareggio

Atletico Madrid View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1