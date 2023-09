Juventus-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Lazio è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima pausa per dare spazio agli impegni delle nazionali è già finita in archivio e si inizia a sentire profumo di coppe europee, che cominciano a fare capolino.

E quelle squadre che nella prossima settimana faranno il loro debutto nella nuova edizione della Champions League, come di consueto, anticipano al sabato. Motivo per cui ad aprire la quarta giornata di Serie A sarà il big match tra Juventus e Lazio. Una sfida magari meno sentita rispetto ad altre ma che offre sempre numerosi spunti di riflessione. Scontro diretto? Probabile anche se osservando la classifica attuale non si direbbe. “Colpa” della falsa partenza dei biancocelesti di Maurizio Sarri – martedì prossimo impegnati con l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simeone – che hanno perso a sorpresa le prime due partite con Lecce (2-1) e Genoa (0-1) per poi espugnare per la seconda volta consecutiva il “Maradona”, lo stadio dei campioni d’Italia. Contro il Napoli si è rivista tutt’ad un tratto la Lazio dello scorso anno, eccellente in fase di non possesso ma al contempo mai rinunciataria e devastante nelle ripartenze. Successo (1-2) che poteva anche essere più ampio se l’arbitro non avesse annullato altri due gol ai capitolini per fuorigioco. Solo tre punti, dunque, per una Lazio che per ora si ritrova attardata rispetto alle altre. Tra cui una Juventus che, nonostante qualche sbavatura, è terza a due lunghezze dalla vetta.

Per gli uomini di Massimiliano Allegri, dopo i sette punti conquistati contro Udinese, Bologna ed Empoli, si tratta del primo vero test contro una potenziale diretta concorrente.

Il tecnico livornese ha comunque vissuto due settimane tormentate: l’infortunio di Chiesa in nazionale – l’allarme è poi rientrato – le nuove accuse di Bonucci, oggi all’Union Berlino dopo l’addio al veleno – l’ex capitano in un’intervista ha lanciato altri strali al suo vecchio allenatore – ma soprattutto la questione Pogba, trovato positivo al testosterone subito dopo la gara di Udine dello scorso 20 agosto.

Juventus-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Juventus è ovviamente assente Pogba, per ora sospeso a tempo indeterminato. Allo stesso tempo Allegri ha recuperato sia Gatti che Chiesa: entrambi dovrebbero essere in campo dal 1′. Il difensore resta in ogni caso in ballottaggio con Alex Sandro, nel terzetto difensivo formato anche da Bremer e Danilo. Gli altri dubbi del tecnico riguardano il centrocampo: McKennie, nonostante sia tornato dalla lunga trasferta oltreoceanica, spinge per una maglia da titolare, mentre a sinistra Kostic è in vantaggio su Cambiaso.

L’infermeria si è svuotata per Sarri, che tuttavia dovrà sciogliere qualche dubbio per quanto riguarda il centrocampo: i nuovi Guendouzi e Rovella potrebbero essere le novità.

Come vedere Juventus-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Lazio, in programma sabato alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lo scorso anno lo Stadium si rivelò indigesto per l’ex tecnico bianconero Sarri: sia in Coppa Italia che in campionato la Juve vinse senza subire gol. La sua Lazio, tuttavia, ha ritrovato le certezze, apparentemente perdute, nella sfida di Napoli e verosimilmente cercherà di imporre il suo gioco anche a Torino. Il vantaggio dei bianconeri consiste invece nel non dover dosare le energie in vista degli impegni di coppa, non dovendo far fronte quest’anno ad altre competizioni: immaginiamo che stavolta i biancocelesti non resteranno a secco di gol, ma è improbabile che facciano il colpaccio in casa della Signora.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus-Lazio: chi vince? Juventus

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1