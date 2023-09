FeralpiSalò-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Modena è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

C’è una sola squadra che ha fatto zero punti in quattro partite: ed è la FeralpiSalò, che da neopromossa ancora deve calarsi nella serie cadetta. Ma il tempo scorre e non ci sono così tante possibilità di rientrare in corsa. Si sapeva, comunque, che la salvezza sarebbe stata difficile, ma forse nessuno se l’aspettava così tanto.

E adesso arriva anche il Modena, l’unica squadra a punteggio pieno del campionato con tre partite giocate e altrettante vittorie. La cura Bianco, il tecnico che ha preso il posto di Tesser quindi ha dato i suoi frutti. Certo la sosta, arrivata proprio nel momento di maggiore forme dei gialli emiliani, non è stata visto di buon occhio sicuramente da quelle parti. Ma in ogni caso il Modena rimane ampiamente favorito in questo match.

Un match delicato per Vecchi, che si gioca, a sensazione, anche la panchina. Sì, un’altra sconfitta potrebbe fare decidere al club di cambiare guida tecnica perché si sa benissimo che quando i risultati non arrivano il primo a pagare è sempre l’allenatore.

Come vedere FeralpiSalò-Modena in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Modena è in programma sabato 16 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Modena

Da un lato c’è un tecnico che si gioca la panchina; dall’altro uno che invece ha iniziato alla grande e vuole continuare a stupire. FeralpiSalò e Modena scendono in campo con obiettivi differenti e con tutta l’intenzione di portare a casa l’intera posta in palio. Ma come detto al momento sembra più pronta la formazione ospite, che dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti in una partita che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-4-2-1): Pizzignacco; Bacchetti, Ceppitelli, Pilati; Letizia, Fiordilino, Balestrero, Martella; Campagnano, Di Molfetta; La Mantia.

MODENA (4-4-2): Gagno; Oukkhada, Pergreffi, Zaro, Guiebre; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Strizzolo, Manconi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2