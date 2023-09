West Ham-Manchester City è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Manchester City 12, West Ham 10. Ma se da un lato vedere i Citizens a punteggio pieno non è una sorpresa, dall’altro fa un certo effetto ritrovare gli Hammers al secondo posto, con gli stessi punti di corazzate come Liverpool ed Arsenal.

I londinesi, a differenza dello scorso anno, sono partiti come meglio non potevano: dopo il pareggio all’esordio con il Bournemouth (1-1), sono arrivate tre vittorie consecutive, due delle quali contro Chelsea e Brighton. Nell’ultimo turno prima della sosta, invece, il West Ham si era imposto sul neopromosso Luton Town (1-2), soffrendo però più del previsto. I dieci punti conquistati su dodici disponibili, ad ogni modo, fanno felice il tecnico David Moyes, che forse non si aspettava una partenza così arrembante da parte dei suoi uomini, soprattutto dopo la perdita di un leader dello spogliatoio come Declan Rice, trasferitosi in estate all’Arsenal. Gli Hammers stanno segnando con una certa costanza (9 gol, meno solo di City, Tottenham e Brighton) ma al tempo stesso faticano a mantenere la propria porta inviolata: finora non ci sono mai riusciti. Non un buon segnale in vista della sfida con i campioni di tutto di Pep Guardiola, reduci da un roboante 5-1 al Fulham.

Il Manchester City per adesso non dà la benché minima impressione di essere sazio e lo confermano le quattro vittorie di fila, cinque se consideriamo anche il successo ai calci di rigore con il Siviglia nel match che assegnava la Supercoppa Europea.

Se proprio volessimo trovare il famigerato pelo nell’uovo, la difesa dei Citizens, dopo i primi due clean sheet, è stata perforata sia dallo Sheffield United che dal Fulham. Al London Stadium Guardiola potrebbe far debuttare uno dei nuovi acquisti, arrivato negli ultimi giorni di mercato: si tratta dell’ex Wolverhampton Matheus Nunes. Nel West Ham invece spinge per una maglia da titolare l’ex centrale dello Stoccarda, il greco Mavropanos.

Come vedere West Ham-Manchester City in diretta tv e in streaming

West Ham-Manchester City è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il West Ham ha battuto a malapena una volta il Manchester City negli ultimi sette anni ed è improbabile che riesca ad invertire il trend in quest’occasione, contro una corazzata che appara ancora più affamata dell’anno scorso. Non è da escludere, tuttavia, che gli Hammers segnino almeno un gol nel match del London Stadium, tenendo testa ai Citizens.

Le probabili formazioni di West Ham-Manchester City

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, E. Alvarez; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Matheus Nunes; Bernardo Silva, Julian Alvarez, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2