Premier League, pronostici quarta giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, il Manchester City va a caccia della diciottesima vittoria casalinga consecutiva. Insidia Forest per il Chelsea.

Uno dei principali fattori di rischio in vista della nuova stagione, per il Manchester City di Pep Guardiola, era l’assenza di grosse motivazioni. Normale per una squadra che tra maggio e giugno ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere.

E che – escludendo la sconfitta subita ai rigori contro l’Arsenal nel Community Shield – ha continuato a farlo anche ad agosto, sollevando la prima Supercoppa Europea della sua storia. I Citizens sono partiti come meglio non potevano anche in Premier League, torneo che li vede dominare ormai da tre anni consecutivi. Certo, il calendario ha teso una mano ad Haaland e compagni, che hanno affrontato due neopromosse come Burnley e Sheffield United – battute rispettivamente 3-0 e 2-1 – ma in mezzo c’è la vittoria, tutt’altro che scontata, contro l’ambizioso Newcastle, sconfitto 1-0 all’Etihad. I campioni d’Europa, unici ancora a punteggio pieno nel massimo campionato inglese, ora vanno a caccia del diciottesimo successo consecutivo davanti al loro pubblico – sarebbe record – contro il Fulham. I londinesi finora non hanno entusiasmato più di tanto ma una settimana fa sono riusciti a strappare un punto in casa dell’Arsenal. E a distanza di pochi giorni è arrivata la vittoria (dopo i calci di rigore) ai danni del Tottenham in League Cup. Le possibilità di restare imbattuti anche contro i campioni in carica, tuttavia, sembrano davvero irrisorie.

Le previsioni sulle altre partite

Il secondo turno della League Cup quest’anno ha coinvolto anche il Chelsea, altra big che non parteciperà alle competizioni europee. I Blues mercoledì scorso hanno rischiato grosso contro il Wimbledon, club di League Two, rimontato e battuto con un risicato 2-1.

Mauricio Pochettino ha certamente bisogno del tempo per tornare a far girare una squadra che ha di nuovo cambiato tanto sul mercato. Intanto, dopo il pari con il Liverpool e la sconfitta con il West Ham per i londinesi è arrivata la prima gioia grazie al rotondo 3-0 con il Luton Town. A Stamford Bridge stavolta è di scena il Nottingham Forest, che sabato scorso ha messo paura al Manchester United ad Old Trafford, perdendo 3-2. Chelsea favorito ma non è da escludere che i Tricky Trees possano realizzare almeno una rete. Non sorprende più invece il Brentford, ancora imbattuto (due pareggi e una vittoria): le Bees dovrebbero avere la meglio anche sul Bournemouth, in un match da almeno tre gol totali. Potrebbe, al contrario, essere dominato dalla paura lo scontro salvezza tra Sheffield United ed Everton, due dirette concorrenti ancora inchiodate a zero punti. Ha infine buone possibilità di portare altri tre punti a casa il Tottenham di Ange Postecoglou. Nonostante la sconfitta ai rigori contro il Fulham in League Cup – hanno giocato tante riserve – gli Spurs dovrebbero spuntarla in casa del Burnley in una sfida potenzialmente divertente.

Premier League: possibili vincenti

Everton o pareggio (in Sheffield United-Everton)

Brentford (in Brentford-Bournemouth)

Tottenham (in Burnley-Tottenham)

Manchester City (in Manchester City-Fulham)

La partita da almeno un gol per squadra

Chelsea-Nottingham Forest

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Brentford-Bournemouth

Manchester City-Fulham