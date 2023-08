Chelsea-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Luton Town è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Chelsea continua ad investire grosse cifre sul mercato – sembrerebbe in dirittura d’arrivo Folarin Balogun dell’Arsenal – ma i risultati continuano a non arrivare. Dopo l’esordio sfortunato con il Liverpool (1-1) in cui i Blues avrebbero obiettivamente meritato qualcosa in più, è arrivata la prima sconfitta stagionale, che lascia i londinesi di Mauricio Pochettino nei bassifondi della classifica, con un solo punto conquistato in due giornate.

Come nella sfida con i Reds, nel derby con il West Ham non è bastato il totale controllo del gioco (oltre il 70% del possesso palla). Un palleggio, tuttavia, troppo fine a se stesso. Paradossalmente sono stati gli Hammers ad essere più pericolosi, battendo 3-1 i cugini nonostante siano rimasti in inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora per via dell’espulsione di Aguerd. Nell’economia del match pesa però l’errore dal dischetto di Enzo Fernandez, che avrebbe potuto portare in vantaggio il Chelsea a fine primo tempo. Pochettino era rammaricato per il risultato ma non per la qualità della prestazione e si è detto convinto che, continuando di questo passo, la sua squadra non potrà che crescere e salire di livello. I primi tre punti, a meno di cataclismi, dovrebbero arrivare nel match casalingo con il neopromosso Luton, che sabato scorso non è sceso in campo per via dei lavori che stanno interessando il suo stadio, non ancora a norma.

Inizio traumatico per il neopromosso Luton

Gli Hatters all’esordio erano stati presi a pallate dal Brighton di De Zerbi: esordio che non poteva essere più traumatico, considerando che all’Amex Stadium hanno incassato ben quattro gol (4-1) malgrado un discreto primo tempo.

In attesa di recuperare la sfida col Burnley e soprattutto capire se potrà tornare a giocare davanti al proprio pubblico dalla prossima gara casalinga li attende l’appuntamento proibitivo – sulla carta – di Stamford Bridge. Il Luton non ha mai affrontato il Chelsea, ad eccezione di un match di FA Cup, ed arriva a Londra con lo status di vittima designata.

Come vedere Chelsea-Luton Town in diretta tv e in streaming

Chelsea-Luton Town è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Luton per ora non si è rinforzato a dovere e contro il Brighton, due settimane fa, si è preoccupato esclusivamente di non subire gol. Ipotizziamo una vittoria anche abbastanza netta da parte del Chelsea, che dovrebbe segnare tra i due e i quattro gol.

Le probabili formazioni di Chelsea-Luton Town

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gusto, Enzo Fernandez, Caicedo, Chilwell; Gallagher, Sterling; Jackson.

LUTON TOWN (3-5-2): Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kaboré, Mpanzu, Nakamba, Chong, Giles; Adebayo, Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0