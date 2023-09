Tennis, la sfilata si chiude col botto: mai vista così

Tennis, i follower della giocatrice sono rimasti a bocca spalancata davanti alla sua sfilata, finita col botto. Non si era mai mostrata così.

La giovane e talentuosa atleta non smette mai di sorprendere i fan. Dopo essersi fatta notare per i suoi risultati in campo, scalando la classifica mondiale ed entrando nella top 50 delle migliori tenniste, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi conquistandoli con il suo charme. Sui social, ormai, è una vera e propria icona di bellezza e sensualità: con i suoi scatti riesce sempre ad incantare tutti.

Classe 2000, originaria dell’Ucraina, la protagonista del nostro articolo ha iniziato a giocare a tennis da giovanissima debuttando nelle competizioni professionistiche nel 2016. Due anni più tardi si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA, in occasione dell’Hong Kong Open, raggiungendo il 66esimo posto del ranking mondiale. Dayana Yastremska, all’epoca, si è affermata come la più giovane atleta nella top 70.

Nel corso della sua promettente carriera ha trionfato in altri due tornei WTA, arrivando fino alla 21esma posizione nel 2020, il suo best ranking in assoluto. Passione e dedizione sono le parole d’ordine della tennista che, oltre a far emozionare i tifosi sul campo, riesce sempre a scatenare il loro entusiasmo sui social, tra post e storie in cui si mostra in tutto il suo splendore.

Tennis, la sfilata di Dayana Yastremska infiamma i social: eleganza e sensualità a non finire

Dayana Yastremska è una promessa per il suo Paese. La giovane atleta è più determinata che mai a raggiungere risultati importanti e ha già collezionato alcuni traguardi importanti in questi anni. Come molte sue colleghe, è attivissima sui social, dove oltre a ricevere molti apprezzamenti da parte dei tifosi che la seguono nei vari match, attira sempre le loro attenzioni con i suoi scatti mozzafiato.

Ebbene sì, perché la tennista è dotata di una bellezza fuori dal comune e di un fascino a cui è davvero difficile resistere. Con quel suo viso angelico, incorniciato da una chioma bionda, ed il suo fisico scolpito ha fatto colpo su tantissimi appassionati di tennis e non solo. Dayana interagisce quotidianamente con gli ammiratori, ricevendo sempre una marea di like e commenti sotto ai suoi post.

Con l’ultima video apparso sul suo profilo Instagram, si è proprio superata. In occasione di un fastoso evento organizzato per il Guadalajara Open, ha deciso di sfoggiare tutta la sua classe e femminilità, optando per un abito tanto elegante quanto sensuale, caratterizzato da uno spacco vertiginoso da far girare la testa. Yastremska lo ha abbinato ad uno scialle ed un paio di tacchi con lacci, che rendono il look ancora più sensazionale.