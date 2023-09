Feyenoord-Celtic, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Feyenoord-Celtic è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Siamo nel girone della Lazio, sulla carta uno dei più equilibrati ed incerti, privo di corazzate. Oltre ai biancocelesti di Maurizio Sarri e all’Atletico Madrid, ci sono pure Feyenoord e Celtic, rispettivamente campioni d’Olanda e di Scozia.

Due squadre, pensate un po’, che non si incontrano dal lontano 1970, quando si contesero in finale l’allora Coppa dei Campioni (trionfarono gli olandesi a San Siro). Una sfida che potrebbe già essere uno scontro diretto per il secondo posto, visto che Lazio e Atletico sembrano avere qualcosa in più. Il Feyenoord ritrova la Champions League – mancava dal 2017 – dopo aver fatto parecchia strada nelle competizioni minori: due stagioni fa arrivò in finale di Conference League, lo scorso anno invece si fermò ai quarti in Europa League. Il denominatore comune? In entrambe le occasioni la squadra di Arne Slot è stata eliminata dalla Roma di José Mourinho. La vittoria dell’Eredivisie però ha fatto dimenticare tutto: in Champions gli olandesi si giocheranno le loro carte, anche se in estate hanno perso il loro capitano Kokcu, passato al Benfica.

L’unico precedente risale alla finale del 1970

Feyenoord che ad ogni modo sembra aver trovato la forma migliore solamente nelle ultime partite. La stagione, infatti, era iniziata con la sconfitta in Supercoppa con il Psv.

Poi due pareggi ed tre vittorie di fila. E che vittorie: i campioni d’Olanda hanno spazzato via letteralmente Almere City, Utrecht ed Herenveen, segnando la bellezza di 17 gol complessivi. A Rotterdam arriva un Celtic che dopo la vittoria del titolo ha dovuto dire addio ad Ange Postecoglou, attuale allenatore del Tottenham. Al suo posto è arrivato Brendan Rodgers, reduce dalla lunga esperienza sulla panchina del Leicester. I biancoverdi, in campo già dai primi di agosto, hanno perso solo in coppa nazionale ed attualmente guidano la classifica della Premiership con due punti di vantaggio sulla seconda. Il primo dei due Old Firm con i Rangers se lo sono aggiudicati loro: decisivo il gol del nipponico Furuhashi.

Come vedere Feyenoord-Celtic in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Una partita da non sbagliare per il Feyenoord, se vuole avere chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Gli olandesi, nonostante l’assenza del loro bomber Gimenez (squalificato), dovrebbero riuscire a piegare gli scozzesi, che in trasferta sono sempre meno temibili rispetto a quando giocano in casa. I gol non mancheranno al “De Kuip”.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Celtic

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer; Minteh, Stengs, Ivanusec; Paixao.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Lagerkielke, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Hatate, Furuhashi, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1