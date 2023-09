Tennis, triangolo e laccetti: un bikini che è una bomba

Tennis, con quel bikini addosso ha mandato i social in delirio: la meravigliosa giocatrice è davvero mozzafiato.

Nonostante la sua giovane età, l’atleta ha già la idee piuttosto chiare. Si è avvicinata al mondo del tennis molto presto e, in questi anni, ha avuto modo di dimostrare le sue incredibili doti. Nel corso della sua carriera ha vinto tre titoli WTA nel singolare, spingendosi fino alla posizione numero 21 del ranking mondiale. Ma oltre a farsi notare in campo, la giocatrice fa stragi di cuori sui social, dove condivide scatti da far girare la testa.

Dayana Yastremska ha debuttato nel circuito professionistico nel 2016 e, due anni più tardi, si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA. Nel 2020 si è affermata al suo best ranking, entrando nella top 30 delle migliori giocatrici del mondo e facendosi conoscere al grande pubblico. E oltre al suo clamoroso talento, ai tifosi non è mai sfuggito un dettaglio: stiamo parlando della sua bellezza fuori dal comune.

La tennista classe 2000 figura sicuramente tra le più affascinanti del momento. Dayana ha due occhi azzurri e profondi capaci di stregare chiunque e un viso angelico, incorniciato da capelli biondi. Il suo fisico scolpito, inoltre, ha stregato gli appassionati e gli utenti che, sui social, la seguono con dedizione. Qui non si limita a condividere scatti in cui è possibile vederla in campo: la bella giocatrice si mostra spesso anche nella sua vita privata.

Tennis, Dayana Yastremska si gode la giornata di riposo in riva al mare: le foto in costume stregano tutti

Nelle scorse settimane l’atleta ha partecipato ai prestigiosi US Open, senza tuttavia riuscire ad oltrepassare le qualificazioni. La rivale rumena Elena Gabriela Ruse ha avuto la meglio, ma ciò non ha portato la Yastremska a scoraggiarsi. La giocatrice è sempre molto attiva sui social, dove interagisce quotidianamente con i numerosi fan, condividendo le sue giornate con gli ammiratori.

Su Instagram, in questi giorni, ha deliziato tutti con una carrellata di foto scattate in riva al mare. Per Dayana è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax, come affermato da lei stessa, che nella didascalia del post ha commentato “Day off”, ossia “Giorno libero”. Le immagini condivide dalla tennista hanno lasciato i follower a bocca spalancata: in bikini, è semplicemente meravigliosa.

Il costume sfoggiato dalla bellissima atleta è di colore arancione e le calza proprio a pennello, mettendo in risalto le sue curve sinuose. Nella foto che vi proponiamo, è possibile ammirarla in tutto il suo splendore: davanti ad uno spettacolo simile, gli utenti hanno letteralmente perso la testa.