Pronostico Lazio-Parma: niente spettacolo all’Olimpico

Lazio-Parma è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In attesa di giocarsi il tutto per tutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma il 22 aprile a Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio ha ripreso a correre in campionato. Tre vittorie consecutive per i biancocelesti, continuità mai avuta in questa stagione. Sassuolo (2-1), Milan (1-0) e Bologna (0-2) le “vittime” degli uomini di Maurizio Sarri, tornati a frequentare stabilmente la parte sinistra della classifica. Servirebbe un vero e proprio miracolo, tuttavia, per rientrare in corsa per l’Europa: la Dea settima dista 7 punti, mentre il sesto posto occupato dai cugini della Roma è praticamente irraggiungibile, avendo i giallorossi ben 11 punti in più. Troppo tardi, dunque, anche per ipotizzare una possibile rimonta.

Romagnoli e compagni però hanno bisogno di acquisire fiducia in vista della coppa, diventata improvvisamente l’obiettivo principale in un’annata caratterizzata da molteplici difficoltà, con i capitolini che rischiano di rimanere fuori dalle coppe europee per la seconda volta di fila.

Sarri, proprio per questo motivo, andrà a caccia dei tre punti anche nel match casalingo con il Parma, squadra che si è rilassata un po’ troppo dopo aver raggiunto (e superato) quota 30 punti. I ducali non vincono da febbraio e nel mese di marzo hanno collezionato soltanto due punti, perdendo malamente le ultime due gare contro Torino (4-1) e Cremonese (0-2). Meno concentrata soprattutto la difesa, fino a qualche settimana fa il fiore all’occhiello della formazione allenata da Carlos Cuesta: contro granata e grigiorossi gli emiliani hanno incassato 6 gol complessivi, numeri preoccupanti per una retroguardia che resta in ogni caso quella meno battuta tra le squadre che popolano la parte destra della graduatoria. La salvezza è vicina ma Cuesta non può scherzare con il fuoco, visto che la terzultima adesso ha 7 punti in meno.

Il tecnico gialloblù a Roma non avrà Troilo, squalificato, ma ritrova Delprato, che andrà a completare il trio difensivo. Sarri, invece, ha recuperato Cataldi: il centrocampista andrà in panchina e si alternerà con Patric. L’altro dubbio riguarda l’attacco, dove duelleranno per una maglia Noslin e Pedro. Niente da fare per Basic e Gila.

Come vedere Lazio-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Parma è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Lazio cercherà di alimentare il suo momento d’oro: tre vittorie di fila che hanno ridato ossigeno ad una classifica asfittica, proprio mentre si avvicina l’appuntamento della vita, la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Di fronte c’è un Parma che, dopo una stagione sorprendente sotto la guida di Cuesta, sembra aver staccato la spina troppo presto.

Pur avendo – ancora – una buona classifica, i ducali hanno vissuto un marzo da incubo e segnano con il contagocce lontano dal “Tardini”, dove hanno realizzato appena 10 gol in 15 gare. Di contro, la solidità difensiva dei capitolini sembra tornata ai livelli d’élite: con 14 clean sheet, i biancocelesti sono i migliori del torneo dietro solo all’Inter. La Lazio è favorita dal momento di forma e dalla cabala (otto vittorie nelle ultime nove in casa contro i crociati). Considerando che entrambe le squadre segnano poco (sono i peggiori attacchi esterni del torneo), è difficile ipotizzare una gara ricca di reti. Il segno 1 si può dunque abbinare all’Under 3.5.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Ondrejka, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0