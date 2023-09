Manchester City-Stella Rossa, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Manchester City-Stella Rossa è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici.

Sazio a chi? Il Manchester City ha dimostrato di non conoscere neppure il significato di questa parola, nonostante pochi mesi fa abbia vinto tutto ciò che c’era da vincere. Compresa quella Champions League che, da quando nel 2007 il club fu acquistato dalla proprietà emiratina, non era mai riuscito a sollevare, malgrado gli ingenti investimenti.

I campioni in carica nella stagione che è appena iniziata hanno perso appena una partita, ai calci di rigore, costata il Community Shield (la Supercoppa inglese). Quella è l’unica “macchia” in una sequela di vittorie: oltre ad aggiudicarsi la Supercoppa Europea, vinta ai rigori con il Siviglia, i Cityzens hanno sempre vinto nelle prime cinque giornate di Premier League, restando a punteggio pieno. Non ci sono stati ancora scontri diretti veri e propri – l’unico avversario di livello è stato il Newcastle, battuto 1-0 all’Etihad Stadium – ma la superiorità che gli uomini di Pep Guardiola continuano a dimostrare è davvero disarmante. Ci aspettiamo qualcosa di simile anche in Champions League, dove i detentori sono capitati in un girone che non dovrebbe riservare insidie. Oltre al Lipsia, avversario che il City affrontò già nella passata edizione – memorabile il 7-0 a Manchester – ci sono anche Stella Rossa e Young Boys: l’esordio di Haaland e compagni avverrà proprio con i serbi.

La Stella Rossa zoppica

La Stella Rossa è la dominatrice assoluta della Mozzart Bet Superliga, campionato che vince da ben sei anni consecutivi.

In estate il club di Belgrado ha cambiato guida tecnica: al posto di Milos Milojevic è arrivato Barak Bakhar, ex tecnico del Maccabi Haifa che nella passata edizione della Champions contribuì all’eliminazione della Juventus già dopo la fase a gironi. I biancorossi hanno iniziato con il piede giusto, vincendo quattro partite consecutive. Ma, a sorpresa, hanno perso due delle ultime tre, venendo sconfitti nelle trasferte contro Vozdovac e Cuckaricki. La difesa della Stella Rossa ha scricchiolato – sei gol incassati in 270′ – ed in classifica gli uomini di Bakhar sono stati superati al secondo posto dai cugini del Partizan. Non ci sono precedenti tra i serbi e il Manchester City. Il bilancio dei precedenti con i club inglesi è in ogni ncaso negativo (sette vittorie, sei pareggi e nove sconfitte).

Come vedere Manchester City-Stella Rossa in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Guardiola attualmente può permettersi di schierare i migliori, ad eccezione dell’infortunato De Bruyne. Restano in dubbio Grealish, Kovavic e Stones ma la formazione che l’allenatore catalano metterà in campo basterà per avere la meglio sulla Stella Rossa, che difficilmente riuscirà a limitare i danni. Il Manchester City dovrebbe segnare dai tre ai sei gol e su uno di questi quasi certamente ci sarà la firma di Erling Haaland.

Le probabili formazioni di Manchester City-Stella Rossa

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Aké; Rodri, Bernardo Silva; Foden, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

STELLA ROSSA (3-5-2): Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic, Olayinka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0