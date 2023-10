Alisha Lehmann, lato B al vento: un ottimo spot per il suo calendario

Alisha Lehmann, con lo scatto condiviso sui social, ha mandato i follower in delirio: la foto è perfetta per il suo calendario.

Con un profilo Instagram seguito da oltre 15 milioni di persone, Alisha Lehmann è senza dubbio una delle calciatrici più celebri e seguite del momento, oltre ad essere una delle più chiacchierate. L’atleta classe 1999, infatti, ha attirato parecchio l’attenzione di tifosi e media, non solo per i suoi successi sul campo, ma anche per gli scatti sensualissimi di cui è protagonista sui social.

La giovane e determinata Alisha Lehmann ha iniziato a giocare a calcio quando era solamente una ragazzina. Molto presto è riuscita a dimostrare le sue doti, facendosi strada tra i diversi club e affermandosi come una delle migliori atlete della sua generazione. Nata in Svizzera, attualmente ricopre il ruolo di attaccante dell’Aston Villa. Lo sport è la sua passione più grande, tuttavia non è l’unica attività a cui si dedica.

Da diverso tempo, infatti, Alisha lavora anche come modella ed influencer. La calciatrice, sui social, è riuscita a costruirsi un regno tutto suo, dove interagisce quotidianamente con i tanti e affezionati fan lasciandoli ogni volta a bocca aperta con i suoi scatti mozzafiato. La sua bellezza non è mai passata inosservata e lei stessa si diverte a deliziare i follower con le sue foto da sogno.

Alisha Lehmann, sensualità da vendere in riva al mare: uno spettacolo sensazionale

La Lehmann è dotata di un fascino davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. Il suo bellissimo viso è circondato da una lunga chioma bionda e, con il suo fisico mozzafiato, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone. Gli utenti non perdono mai occasione per sottolineare il suo charme: ogni post viene sommerso dai loro like e commenti, pieni di complimenti per l’atleta.

La giocatrice svizzera, nelle scorse settimane, ha sorpreso i follower annunciando il lancio del suo calendario per il 2024. Disponibile sul suo sito ufficiale, questo la mostra in tutta la sua sensualità. Alisha ha posato in lingerie provocanti e completi succinti che mettono perfettamente in evidenza la sua silhouette e le sue fantastiche curve: un progetto che i fan hanno apprezzato molto.

L’atleta – che lo scorso giugno è stata riconosciuta come la giocatrice più desiderata in assoluto – sa sempre come stregare il suo pubblico. Lo scatto apparso di recente sul suo profilo ne è la prova: la Lehmann, nell’immagine, è più raggiante che mai mentre si gode una giornata in spiaggia, con indosso un mini-bikini che lascia intravedere le sue forme “pericolose”. Inutile dire che il suo lato B ha fatto girare la testa a molti utenti.