Tennis, “finestra” con vista: abito mozzafiato, follower increduli

Tennis, i follower sono rimasti a bocca spalancata: con quell’abito addosso, è impossibile mantenere la calma.

Il mondo dei social ha perso la testa per lei. I suoi scatti sono uno più sensuale dell’altro e rimanere indifferenti davanti alle sue foto da capogiro è davvero un’impresa. Di recente si è spinta oltre ogni limite sfoggiando un look che ha infiammato il web. Con indosso quell’abito “con vista”, ha fatto una vera e propria strage di cuori su Instagram: le sue curve pericolose hanno messo a dura prova i follower.

Tutti ormai abbiamo imparato a conoscerla come l’influencer di tennis più famosa al mondo. Il suo profilo Instagram vanta oltre 300 mila seguaci che, nel corso del tempo, si sono lasciati totalmente stregare da lei e dal suo charme unico. Rachel Stuhlmann è dotata di una bellezza alla quale è veramente impossibile resistere.

I suoi lunghi capelli bruni incorniciano un viso raggiante, con occhi profondi capaci di incantare. E le sue forme da urlo riescono sempre a lasciare i fan senza parole. In passato la meravigliosa influencer ha giocato a tennis, la sua più grande passione, fermandosi tuttavia a livello universitario. La vita da sportiva non faceva per lei e, così, ha trovato una via per continuare a dedicarsi allo sport a modo suo.

Tennis, Rachel Stuhlmann stupisce con l’abito in stile cut-out: il risultato è da perdere la testa

Oggi Rachel Stuhlmann è una star dei social che, con il passare del tempo, è riuscita a costruirsi un seguito molto vasto. Su Instagram si mostra spesso sotto rete, in post in cui condivide aggiornamenti sul mondo del tennis, senza tralasciare le sue opinioni e alcuni consigli per i fan. L’influencer ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone e ogni suo post viene sommerso dai like e dai commenti degli utenti.

Di recente ha sorpreso i fan con uno scatto in cui non appare in campo: nella giornata di lunedì 23 Rachel ha festeggiato il suo compleanno. Per l’occasione, la Stuhlmann ha sfoggiato un abito a dir poco sensazionale. Il vestito rosa, come si può vedere dallo scatto che vi proponiamo qui sopra, è in stile cut-out andando a stuzzicare le fantasie dei follower rimasti senza respiro.

L’abito attillato mette in risalto le sue curve “pericolose” con un risultato davvero mozzafiato. Il vestito sembra far fatica a contenere le sue forme esplosive e il look è completato da un paio di tacchi con lacci che rendono l’ensemble ancora più sensuale. La sua chioma è sciolta mentre sorride all’obiettivo: così Rachel ha alzato le temperature sul web.