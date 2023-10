Eugenie Bouchard le batte tutte: abito divino, mai vista più sexy di così

Eugenie Bouchard, questa volta l’affascinante tennista ha deciso proprio di esagerare: più sexy di così non si può.

La giocatrice classe 1994 figura tra le atlete più apprezzate e seguite dai tifosi di tennis. Eugenie Bouchard ha iniziato ad attirare l’attenzione da giovanissima, spingendosi alla semifinale dell’Australian Open del 2010 quando militava ancora nel juniores. Diventata professionista nel 2008, da allora ha raggiunto importanti traguardi facendosi conoscere al grande pubblico, che non ha mai potuto fare a meno di notare la sua bellezza.

La tennista è diventata un vero e proprio orgoglio per il Canada, suo paese d’origine. Nel 2014 ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 5 della classifica mondiale. Si è affermata come la seconda giocatrice canadese ad essere arrivata alle semifinali di un torneo del Grande Slam. Impresa avvenuta per la prima volta al sopracitato Australian Open e successivamente all’Open di Francia e a Wimbledon.

Negli ultimi anni, tuttavia, la Bouchard ha dovuto fare i conti con una serie di alti e bassi che l’hanno fatta precipitare di posizione nel ranking. Fino ad arrivare al 2021, anno in cui ha annunciato un suo ritiro momentaneo dalle competizioni in seguito ad un brutto infortunio. La tennista è tornata in campo dopo oltre un anno.

Tennis, Eugenie Bouchard incanta tutti con il suo look: con quel vestito è da capogiro

Nonostante le difficoltà, non si è mai data per vinta portando avanti la sua passione per il tennis. Negli scorsi mesi i fan hanno avuto modo di seguirla in tornei come il Canada Open e lo US Open ad agosto, oltre al torneo di Guadalajara di settembre. Sebbene non sia riuscita ad andare oltre i sedicesimi di finale, la meravigliosa Eugenie continua a poter contare sull’amore e il supporto di tantissime persone.

Sui social, in particolare, la tennista si sta facendo parecchia strada conquistando sempre più follower. Ogni giorno la Bouchard interagisce con questi ultimi mostrandosi nella sua vita quotidiana: non solo allenamenti e match, ma anche serate, viaggi e momenti di puro svago.

Di recente ha preso parte all’inaugurazione del ristorante Casadonna insieme ad altri volti noti dello sport e del mondo dello spettacolo. Eugenie ha deciso di sfoggiare tutta la sua classe senza rinunciare alla sensualità che la contraddistingue: la tennista si è presentata all’evento con un abito semplicemente divino, che le sta davvero un’incanto.

Il vestito di colore viola è caratterizzato da un corsetto con una generosa scollatura, ad evidenziare il suo décolleté. La mini-gonna, poi, mette perfettamente in risalto le sue bellissime gambe. Su Instagram, una pioggia di like e commenti ha inondato il post: la Bouchard ha mandato il social in delirio.