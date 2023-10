Formazioni ufficiali Psg-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Psg-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Parco dei Principi’. Le ultime dritte.

Tutto pronto al ‘Parco dei Principi’ per il fischio d’inizio di Psg-Milan, match di nevralgica importanza per l’economia di un girone che definire equilibrato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Sia i parigini che i rossoneri non possono più permettersi passi falsi. Il tonfo casalingo contro il Newcastle ha sicuramente rimescolato le carte in tavola per il Psg. D’altro canto, pur disputando due buonissime prestazioni contro i Magpies e il Borussia Dortmund, il Milan non è andato oltre un doppio pareggio. Ragion per cui, la gara di questa sera potrebbe essere un primo dentro-fuori per le velleità di qualificazione dei rossoneri. Ecco le scelte di formazione:

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha, Dembelé, Kolo Muani, Mbappé.

MILAN (4-3-3): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

Psg-Milan, il pronostico marcatori

Sulla carta potremmo assistere ad una gara piena di gol, con emozioni vibranti da una parte e dall’altra. Il Milan non dovrebbe snaturare il proprio credo tattico, che comunque in questo primo scorcio di stagione ha regalato non poche soddisfazioni, soprattutto in campionato. La sensazione è che le partita, mai come in questa circostanza, possa essere decisa dalle giocate estemporanee sulle corsie laterali: Leao da una parte e Mbappé dall’altra sono due opzioni marcatori piuttosto intriganti.

Psg-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Hakimi e Theo Hernandez tiratori, senza se e senza ma. I due esterni sono sostanzialmente ale aggiunte per gli scacchieri tattici dei rispettivi allenatori e potrebbero trovare il bandolo della matassa scagliando almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Piacciono anche le opzioni Reijnders e Ugarte. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio a Skriniar (apparso non al top in questa prima parte di stagione) e Kalulu.